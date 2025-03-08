QuotazioniSezioni
Valute / FSFG
FSFG: First Savings Financial Group Inc

27.43 USD 0.29 (1.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FSFG ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.49 e ad un massimo di 27.49.

Segui le dinamiche di First Savings Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.49 27.49
Intervallo Annuale
21.63 30.94
Chiusura Precedente
27.72
Apertura
27.49
Bid
27.43
Ask
27.73
Minimo
26.49
Massimo
27.49
Volume
90
Variazione giornaliera
-1.05%
Variazione Mensile
1.14%
Variazione Semestrale
7.61%
Variazione Annuale
16.23%
