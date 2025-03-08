Valute / FSFG
FSFG: First Savings Financial Group Inc
27.43 USD 0.29 (1.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FSFG ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.49 e ad un massimo di 27.49.
Segui le dinamiche di First Savings Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
26.49 27.49
Intervallo Annuale
21.63 30.94
- Chiusura Precedente
- 27.72
- Apertura
- 27.49
- Bid
- 27.43
- Ask
- 27.73
- Minimo
- 26.49
- Massimo
- 27.49
- Volume
- 90
- Variazione giornaliera
- -1.05%
- Variazione Mensile
- 1.14%
- Variazione Semestrale
- 7.61%
- Variazione Annuale
- 16.23%
21 settembre, domenica