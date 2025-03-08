通貨 / FSFG
FSFG: First Savings Financial Group Inc
27.72 USD 0.70 (2.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FSFGの今日の為替レートは、2.59%変化しました。日中、通貨は1あたり27.16の安値と27.72の高値で取引されました。
First Savings Financial Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
27.16 27.72
1年のレンジ
21.63 30.94
- 以前の終値
- 27.02
- 始値
- 27.16
- 買値
- 27.72
- 買値
- 28.02
- 安値
- 27.16
- 高値
- 27.72
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- 2.59%
- 1ヶ月の変化
- 2.21%
- 6ヶ月の変化
- 8.75%
- 1年の変化
- 17.46%
