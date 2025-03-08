Währungen / FSFG
FSFG: First Savings Financial Group Inc
26.99 USD 0.73 (2.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FSFG hat sich für heute um -2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.49 bis zu einem Hoch von 27.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Savings Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
26.49 27.49
Jahresspanne
21.63 30.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.72
- Eröffnung
- 27.49
- Bid
- 26.99
- Ask
- 27.29
- Tief
- 26.49
- Hoch
- 27.49
- Volumen
- 37
- Tagesänderung
- -2.63%
- Monatsänderung
- -0.48%
- 6-Monatsänderung
- 5.88%
- Jahresänderung
- 14.36%
