FSFG: First Savings Financial Group Inc
26.99 USD 0.11 (0.41%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FSFG за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.67, а максимальная — 27.20.
Следите за динамикой First Savings Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.67 27.20
Годовой диапазон
21.63 30.94
- Предыдущее закрытие
- 26.88
- Open
- 27.20
- Bid
- 26.99
- Ask
- 27.29
- Low
- 26.67
- High
- 27.20
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- -0.48%
- 6-месячное изменение
- 5.88%
- Годовое изменение
- 14.36%
