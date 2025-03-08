Moedas / FSFG
FSFG: First Savings Financial Group Inc
27.50 USD 0.48 (1.78%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FSFG para hoje mudou para 1.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 27.16 e o mais alto foi 27.68.
Veja a dinâmica do par de moedas First Savings Financial Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
27.16 27.68
Faixa anual
21.63 30.94
- Fechamento anterior
- 27.02
- Open
- 27.16
- Bid
- 27.50
- Ask
- 27.80
- Low
- 27.16
- High
- 27.68
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 1.78%
- Mudança mensal
- 1.40%
- Mudança de 6 meses
- 7.89%
- Mudança anual
- 16.53%
