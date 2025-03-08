货币 / FSFG
FSFG: First Savings Financial Group Inc
27.12 USD 0.13 (0.48%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FSFG汇率已更改0.48%。当日，交易品种以低点26.82和高点27.47进行交易。
关注First Savings Financial Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FSFG新闻
日范围
26.82 27.47
年范围
21.63 30.94
- 前一天收盘价
- 26.99
- 开盘价
- 27.25
- 卖价
- 27.12
- 买价
- 27.42
- 最低价
- 26.82
- 最高价
- 27.47
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.48%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 6.39%
- 年变化
- 14.92%
