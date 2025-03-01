KotasyonBölümler
FRNW: Fidelity Clean Energy ETF

19.42 USD 0.19 (0.99%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FRNW fiyatı bugün 0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.21 ve Yüksek fiyatı olarak 19.47 aralığında işlem gördü.

Fidelity Clean Energy ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FRNW haberleri

Sıkça sorulan sorular

What is FRNW stock price today?

Fidelity Clean Energy ETF stock is priced at 19.42 today. It trades within 0.99%, yesterday's close was 19.23, and trading volume reached 48. The live price chart of FRNW shows these updates.

Does Fidelity Clean Energy ETF stock pay dividends?

Fidelity Clean Energy ETF is currently valued at 19.42. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 20.55% and USD. View the chart live to track FRNW movements.

How to buy FRNW stock?

You can buy Fidelity Clean Energy ETF shares at the current price of 19.42. Orders are usually placed near 19.42 or 19.72, while 48 and 0.94% show market activity. Follow FRNW updates on the live chart today.

How to invest into FRNW stock?

Investing in Fidelity Clean Energy ETF involves considering the yearly range 11.51 - 19.49 and current price 19.42. Many compare 11.80% and 51.36% before placing orders at 19.42 or 19.72. Explore the FRNW price chart live with daily changes.

What are TRIANGLE PACIFIC CORP stock highest prices?

The highest price of TRIANGLE PACIFIC CORP in the past year was 19.49. Within 11.51 - 19.49, the stock fluctuated notably, and comparing with 19.23 helps spot resistance levels. Track Fidelity Clean Energy ETF performance using the live chart.

What are TRIANGLE PACIFIC CORP stock lowest prices?

The lowest price of TRIANGLE PACIFIC CORP (FRNW) over the year was 11.51. Comparing it with the current 19.42 and 11.51 - 19.49 shows potential long-term entry points. Watch FRNW moves on the chart live for more details.

When did FRNW stock split?

Fidelity Clean Energy ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 19.23, and 20.55% after corporate actions.

Günlük aralık
19.21 19.47
Yıllık aralık
11.51 19.49
Önceki kapanış
19.23
Açılış
19.24
Satış
19.42
Alış
19.72
Düşük
19.21
Yüksek
19.47
Hacim
48
Günlük değişim
0.99%
Aylık değişim
11.80%
6 aylık değişim
51.36%
Yıllık değişim
20.55%
