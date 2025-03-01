报价部分
货币 / FRNW
回到股票

FRNW: Fidelity Clean Energy ETF

19.23 USD 0.04 (0.21%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FRNW汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点19.23和高点19.36进行交易。

关注Fidelity Clean Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FRNW新闻

常见问题解答

FRNW股票今天的价格是多少？

Fidelity Clean Energy ETF股票今天的定价为19.23。它在0.21%范围内交易，昨天的收盘价为19.19，交易量达到49。FRNW的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Clean Energy ETF股票是否支付股息？

Fidelity Clean Energy ETF目前的价值为19.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.37%和USD。实时查看图表以跟踪FRNW走势。

如何购买FRNW股票？

您可以以19.23的当前价格购买Fidelity Clean Energy ETF股票。订单通常设置在19.23或19.53附近，而49和-0.52%显示市场活动。立即关注FRNW的实时图表更新。

如何投资FRNW股票？

投资Fidelity Clean Energy ETF需要考虑年度范围11.51 - 19.49和当前价格19.23。许多人在以19.23或19.53下订单之前，会比较10.71%和。实时查看FRNW价格图表，了解每日变化。

TRIANGLE PACIFIC CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TRIANGLE PACIFIC CORP的最高价格是19.49。在11.51 - 19.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Clean Energy ETF的绩效。

TRIANGLE PACIFIC CORP股票的最低价格是多少？

TRIANGLE PACIFIC CORP（FRNW）的最低价格为11.51。将其与当前的19.23和11.51 - 19.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRNW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FRNW股票是什么时候拆分的？

Fidelity Clean Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.19和19.37%中可见。

日范围
19.23 19.36
年范围
11.51 19.49
前一天收盘价
19.19
开盘价
19.33
卖价
19.23
买价
19.53
最低价
19.23
最高价
19.36
交易量
49
日变化
0.21%
月变化
10.71%
6个月变化
49.88%
年变化
19.37%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8