FRNW: Fidelity Clean Energy ETF
今日FRNW汇率已更改0.21%。当日，交易品种以低点19.23和高点19.36进行交易。
关注Fidelity Clean Energy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRNW新闻
- Shining a Light on 5 Clean Energy ETFs as We Step Into Q4
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Clean Energy ETFs Hit a 52-Week High: Here's Why
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- The Little-Known Credit Holding Up The Clean Fuel Market
- Renewable Energy And Insurers: Tailor Made?
- CIO Notebook: Risk Assets Under Pressure As Trump Expands Tariffs
- April 2025 Perspective
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- Power Play: How To Invest Smarter In The Race For Electrification
- Corporate U.S. Clean Energy Purchases Near 120 GW, Driven By AI Datacenter Boom
常见问题解答
FRNW股票今天的价格是多少？
Fidelity Clean Energy ETF股票今天的定价为19.23。它在0.21%范围内交易，昨天的收盘价为19.19，交易量达到49。FRNW的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Clean Energy ETF股票是否支付股息？
Fidelity Clean Energy ETF目前的价值为19.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.37%和USD。实时查看图表以跟踪FRNW走势。
如何购买FRNW股票？
您可以以19.23的当前价格购买Fidelity Clean Energy ETF股票。订单通常设置在19.23或19.53附近，而49和-0.52%显示市场活动。立即关注FRNW的实时图表更新。
如何投资FRNW股票？
投资Fidelity Clean Energy ETF需要考虑年度范围11.51 - 19.49和当前价格19.23。许多人在以19.23或19.53下订单之前，会比较10.71%和。实时查看FRNW价格图表，了解每日变化。
TRIANGLE PACIFIC CORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TRIANGLE PACIFIC CORP的最高价格是19.49。在11.51 - 19.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Clean Energy ETF的绩效。
TRIANGLE PACIFIC CORP股票的最低价格是多少？
TRIANGLE PACIFIC CORP（FRNW）的最低价格为11.51。将其与当前的19.23和11.51 - 19.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRNW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FRNW股票是什么时候拆分的？
Fidelity Clean Energy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.19和19.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.19
- 开盘价
- 19.33
- 卖价
- 19.23
- 买价
- 19.53
- 最低价
- 19.23
- 最高价
- 19.36
- 交易量
- 49
- 日变化
- 0.21%
- 月变化
- 10.71%
- 6个月变化
- 49.88%
- 年变化
- 19.37%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8