FRNW
FRNW: Fidelity Clean Energy ETF

19.42 USD 0.19 (0.99%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FRNW a changé de 0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.21 et à un maximum de 19.47.

Suivez la dynamique Fidelity Clean Energy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FRNW aujourd'hui ?

L'action Fidelity Clean Energy ETF est cotée à 19.42 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.99%, a clôturé hier à 19.23 et son volume d'échange a atteint 48. Le graphique en temps réel du cours de FRNW présente ces mises à jour.

L'action Fidelity Clean Energy ETF verse-t-elle des dividendes ?

Fidelity Clean Energy ETF est actuellement valorisé à 19.42. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 20.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FRNW.

Comment acheter des actions FRNW ?

Vous pouvez acheter des actions Fidelity Clean Energy ETF au cours actuel de 19.42. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.42 ou de 19.72, le 48 et le 0.94% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FRNW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FRNW ?

Investir dans Fidelity Clean Energy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 11.51 - 19.49 et le prix actuel 19.42. Beaucoup comparent 11.80% et 51.36% avant de passer des ordres à 19.42 ou 19.72. Consultez le graphique du cours de FRNW en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action TRIANGLE PACIFIC CORP ?

Le cours le plus élevé de TRIANGLE PACIFIC CORP l'année dernière était 19.49. Au cours de 11.51 - 19.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.23 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fidelity Clean Energy ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action TRIANGLE PACIFIC CORP ?

Le cours le plus bas de TRIANGLE PACIFIC CORP (FRNW) sur l'année a été 11.51. Sa comparaison avec 19.42 et 11.51 - 19.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FRNW sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FRNW a-t-elle été divisée ?

Fidelity Clean Energy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.23 et 20.55% après les opérations sur titres.

Range quotidien
19.21 19.47
Range Annuel
11.51 19.49
Clôture Précédente
19.23
Ouverture
19.24
Bid
19.42
Ask
19.72
Plus Bas
19.21
Plus Haut
19.47
Volume
48
Changement quotidien
0.99%
Changement Mensuel
11.80%
Changement à 6 Mois
51.36%
Changement Annuel
20.55%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8