Valute / FRNW
FRNW: Fidelity Clean Energy ETF

19.42 USD 0.19 (0.99%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FRNW ha avuto una variazione del 0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.21 e ad un massimo di 19.47.

Segui le dinamiche di Fidelity Clean Energy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FRNW News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FRNW oggi?

Oggi le azioni Fidelity Clean Energy ETF sono prezzate a 19.42. Viene scambiato all'interno di 0.99%, la chiusura di ieri è stata 19.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 48. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FRNW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Fidelity Clean Energy ETF pagano dividendi?

Fidelity Clean Energy ETF è attualmente valutato a 19.42. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FRNW.

Come acquistare azioni FRNW?

Puoi acquistare azioni Fidelity Clean Energy ETF al prezzo attuale di 19.42. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.42 o 19.72, mentre 48 e 0.94% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FRNW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FRNW?

Investire in Fidelity Clean Energy ETF implica considerare l'intervallo annuale 11.51 - 19.49 e il prezzo attuale 19.42. Molti confrontano 11.80% e 51.36% prima di effettuare ordini su 19.42 o 19.72. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FRNW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni TRIANGLE PACIFIC CORP?

Il prezzo massimo di TRIANGLE PACIFIC CORP nell'ultimo anno è stato 19.49. All'interno di 11.51 - 19.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fidelity Clean Energy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TRIANGLE PACIFIC CORP?

Il prezzo più basso di TRIANGLE PACIFIC CORP (FRNW) nel corso dell'anno è stato 11.51. Confrontandolo con gli attuali 19.42 e 11.51 - 19.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FRNW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FRNW?

Fidelity Clean Energy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.23 e 20.55%.

Intervallo Giornaliero
19.21 19.47
Intervallo Annuale
11.51 19.49
Chiusura Precedente
19.23
Apertura
19.24
Bid
19.42
Ask
19.72
Minimo
19.21
Massimo
19.47
Volume
48
Variazione giornaliera
0.99%
Variazione Mensile
11.80%
Variazione Semestrale
51.36%
Variazione Annuale
20.55%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8