- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FRNW: Fidelity Clean Energy ETF
Il tasso di cambio FRNW ha avuto una variazione del 0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.21 e ad un massimo di 19.47.
Segui le dinamiche di Fidelity Clean Energy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRNW News
- Shining a Light on 5 Clean Energy ETFs as We Step Into Q4
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- Clean Energy ETFs Hit a 52-Week High: Here's Why
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- The Little-Known Credit Holding Up The Clean Fuel Market
- Renewable Energy And Insurers: Tailor Made?
- CIO Notebook: Risk Assets Under Pressure As Trump Expands Tariffs
- April 2025 Perspective
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
- Power Play: How To Invest Smarter In The Race For Electrification
- Corporate U.S. Clean Energy Purchases Near 120 GW, Driven By AI Datacenter Boom
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FRNW oggi?
Oggi le azioni Fidelity Clean Energy ETF sono prezzate a 19.42. Viene scambiato all'interno di 0.99%, la chiusura di ieri è stata 19.23 e il volume degli scambi ha raggiunto 48. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FRNW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Fidelity Clean Energy ETF pagano dividendi?
Fidelity Clean Energy ETF è attualmente valutato a 19.42. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 20.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FRNW.
Come acquistare azioni FRNW?
Puoi acquistare azioni Fidelity Clean Energy ETF al prezzo attuale di 19.42. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.42 o 19.72, mentre 48 e 0.94% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FRNW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FRNW?
Investire in Fidelity Clean Energy ETF implica considerare l'intervallo annuale 11.51 - 19.49 e il prezzo attuale 19.42. Molti confrontano 11.80% e 51.36% prima di effettuare ordini su 19.42 o 19.72. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FRNW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TRIANGLE PACIFIC CORP?
Il prezzo massimo di TRIANGLE PACIFIC CORP nell'ultimo anno è stato 19.49. All'interno di 11.51 - 19.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.23 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fidelity Clean Energy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TRIANGLE PACIFIC CORP?
Il prezzo più basso di TRIANGLE PACIFIC CORP (FRNW) nel corso dell'anno è stato 11.51. Confrontandolo con gli attuali 19.42 e 11.51 - 19.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FRNW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FRNW?
Fidelity Clean Energy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.23 e 20.55%.
- Chiusura Precedente
- 19.23
- Apertura
- 19.24
- Bid
- 19.42
- Ask
- 19.72
- Minimo
- 19.21
- Massimo
- 19.47
- Volume
- 48
- Variazione giornaliera
- 0.99%
- Variazione Mensile
- 11.80%
- Variazione Semestrale
- 51.36%
- Variazione Annuale
- 20.55%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8