FRNW: Fidelity Clean Energy ETF
A taxa do FRNW para hoje mudou para 1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.21 e o mais alto foi 19.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Fidelity Clean Energy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRNW Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FRNW hoje?
Hoje Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) está avaliado em 19.46. O instrumento é negociado dentro de 1.20%, o fechamento de ontem foi 19.23, e o volume de negociação atingiu 42. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FRNW em tempo real.
As ações de Fidelity Clean Energy ETF pagam dividendos?
Atualmente Fidelity Clean Energy ETF está avaliado em 19.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 20.79% e USD. Monitore os movimentos de FRNW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FRNW?
Você pode comprar ações de Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) pelo preço atual 19.46. Ordens geralmente são executadas perto de 19.46 ou 19.76, enquanto 42 e 1.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FRNW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FRNW?
Investir em Fidelity Clean Energy ETF envolve considerar a faixa anual 11.51 - 19.49 e o preço atual 19.46. Muitos comparam 12.03% e 51.68% antes de enviar ordens em 19.46 ou 19.76. Estude as mudanças diárias de preço de FRNW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TRIANGLE PACIFIC CORP?
O maior preço de TRIANGLE PACIFIC CORP (FRNW) no último ano foi 19.49. As ações oscilaram bastante dentro de 11.51 - 19.49, e a comparação com 19.23 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fidelity Clean Energy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TRIANGLE PACIFIC CORP?
O menor preço de TRIANGLE PACIFIC CORP (FRNW) no ano foi 11.51. A comparação com o preço atual 19.46 e 11.51 - 19.49 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FRNW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FRNW?
No passado Fidelity Clean Energy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.23 e 20.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 19.23
- Open
- 19.24
- Bid
- 19.46
- Ask
- 19.76
- Low
- 19.21
- High
- 19.47
- Volume
- 42
- Mudança diária
- 1.20%
- Mudança mensal
- 12.03%
- Mudança de 6 meses
- 51.68%
- Mudança anual
- 20.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8