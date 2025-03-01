- Обзор рынка
FRNW: Fidelity Clean Energy ETF
Курс FRNW за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.23, а максимальная — 19.36.
Следите за динамикой Fidelity Clean Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FRNW
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FRNW сегодня?
Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) сегодня оценивается на уровне 19.23. Инструмент торгуется в пределах 0.21%, вчерашнее закрытие составило 19.19, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRNW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Clean Energy ETF?
Fidelity Clean Energy ETF в настоящее время оценивается в 19.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.37% и USD. Отслеживайте движения FRNW на графике в реальном времени.
Как купить акции FRNW?
Вы можете купить акции Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) по текущей цене 19.23. Ордера обычно размещаются около 19.23 или 19.53, тогда как 49 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRNW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FRNW?
Инвестирование в Fidelity Clean Energy ETF предполагает учет годового диапазона 11.51 - 19.49 и текущей цены 19.23. Многие сравнивают 10.71% и 49.88% перед размещением ордеров на 19.23 или 19.53. Изучайте ежедневные изменения цены FRNW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TRIANGLE PACIFIC CORP?
Самая высокая цена TRIANGLE PACIFIC CORP (FRNW) за последний год составила 19.49. Акции заметно колебались в пределах 11.51 - 19.49, сравнение с 19.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Clean Energy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TRIANGLE PACIFIC CORP?
Самая низкая цена TRIANGLE PACIFIC CORP (FRNW) за год составила 11.51. Сравнение с текущими 19.23 и 11.51 - 19.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRNW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FRNW?
В прошлом Fidelity Clean Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.19 и 19.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.19
- Open
- 19.33
- Bid
- 19.23
- Ask
- 19.53
- Low
- 19.23
- High
- 19.36
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 10.71%
- 6-месячное изменение
- 49.88%
- Годовое изменение
- 19.37%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8