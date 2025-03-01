КотировкиРазделы
Валюты / FRNW
Назад в Рынок акций США

FRNW: Fidelity Clean Energy ETF

19.23 USD 0.04 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FRNW за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.23, а максимальная — 19.36.

Следите за динамикой Fidelity Clean Energy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FRNW

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FRNW сегодня?

Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) сегодня оценивается на уровне 19.23. Инструмент торгуется в пределах 0.21%, вчерашнее закрытие составило 19.19, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRNW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Clean Energy ETF?

Fidelity Clean Energy ETF в настоящее время оценивается в 19.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.37% и USD. Отслеживайте движения FRNW на графике в реальном времени.

Как купить акции FRNW?

Вы можете купить акции Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) по текущей цене 19.23. Ордера обычно размещаются около 19.23 или 19.53, тогда как 49 и -0.52% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRNW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FRNW?

Инвестирование в Fidelity Clean Energy ETF предполагает учет годового диапазона 11.51 - 19.49 и текущей цены 19.23. Многие сравнивают 10.71% и 49.88% перед размещением ордеров на 19.23 или 19.53. Изучайте ежедневные изменения цены FRNW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TRIANGLE PACIFIC CORP?

Самая высокая цена TRIANGLE PACIFIC CORP (FRNW) за последний год составила 19.49. Акции заметно колебались в пределах 11.51 - 19.49, сравнение с 19.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Clean Energy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TRIANGLE PACIFIC CORP?

Самая низкая цена TRIANGLE PACIFIC CORP (FRNW) за год составила 11.51. Сравнение с текущими 19.23 и 11.51 - 19.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRNW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FRNW?

В прошлом Fidelity Clean Energy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.19 и 19.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.23 19.36
Годовой диапазон
11.51 19.49
Предыдущее закрытие
19.19
Open
19.33
Bid
19.23
Ask
19.53
Low
19.23
High
19.36
Объем
49
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
10.71%
6-месячное изменение
49.88%
Годовое изменение
19.37%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8