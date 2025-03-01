- 概要
FRNW: Fidelity Clean Energy ETF
FRNWの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり19.23の安値と19.24の高値で取引されました。
Fidelity Clean Energy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FRNW News
よくあるご質問
FRNW株の現在の価格は？
Fidelity Clean Energy ETFの株価は本日19.24です。0.05%内で取引され、前日の終値は19.23、取引量は4に達しました。FRNWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Fidelity Clean Energy ETFの株は配当を出しますか？
Fidelity Clean Energy ETFの現在の価格は19.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.43%やUSDにも注目します。FRNWの動きはライブチャートで確認できます。
FRNW株を買う方法は？
Fidelity Clean Energy ETFの株は現在19.24で購入可能です。注文は通常19.24または19.54付近で行われ、4や0.00%が市場の動きを示します。FRNWの最新情報はライブチャートで確認できます。
FRNW株に投資する方法は？
Fidelity Clean Energy ETFへの投資では、年間の値幅11.51 - 19.49と現在の19.24を考慮します。注文は多くの場合19.24や19.54で行われる前に、10.77%や49.96%と比較されます。FRNWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
TRIANGLE PACIFIC CORPの株の最高値は？
TRIANGLE PACIFIC CORPの過去1年の最高値は19.49でした。11.51 - 19.49内で株価は大きく変動し、19.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity Clean Energy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
TRIANGLE PACIFIC CORPの株の最低値は？
TRIANGLE PACIFIC CORP(FRNW)の年間最安値は11.51でした。現在の19.24や11.51 - 19.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FRNWの動きはライブチャートで確認できます。
FRNWの株式分割はいつ行われましたか？
Fidelity Clean Energy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.23、19.43%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 19.23
- 始値
- 19.24
- 買値
- 19.24
- 買値
- 19.54
- 安値
- 19.23
- 高値
- 19.24
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 10.77%
- 6ヶ月の変化
- 49.96%
- 1年の変化
- 19.43%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8