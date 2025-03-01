クォートセクション
通貨 / FRNW
株に戻る

FRNW: Fidelity Clean Energy ETF

19.24 USD 0.01 (0.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FRNWの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり19.23の安値と19.24の高値で取引されました。

Fidelity Clean Energy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FRNW News

よくあるご質問

FRNW株の現在の価格は？

Fidelity Clean Energy ETFの株価は本日19.24です。0.05%内で取引され、前日の終値は19.23、取引量は4に達しました。FRNWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Fidelity Clean Energy ETFの株は配当を出しますか？

Fidelity Clean Energy ETFの現在の価格は19.24です。配当方針は会社によりますが、投資家は19.43%やUSDにも注目します。FRNWの動きはライブチャートで確認できます。

FRNW株を買う方法は？

Fidelity Clean Energy ETFの株は現在19.24で購入可能です。注文は通常19.24または19.54付近で行われ、4や0.00%が市場の動きを示します。FRNWの最新情報はライブチャートで確認できます。

FRNW株に投資する方法は？

Fidelity Clean Energy ETFへの投資では、年間の値幅11.51 - 19.49と現在の19.24を考慮します。注文は多くの場合19.24や19.54で行われる前に、10.77%や49.96%と比較されます。FRNWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TRIANGLE PACIFIC CORPの株の最高値は？

TRIANGLE PACIFIC CORPの過去1年の最高値は19.49でした。11.51 - 19.49内で株価は大きく変動し、19.23と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fidelity Clean Energy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TRIANGLE PACIFIC CORPの株の最低値は？

TRIANGLE PACIFIC CORP(FRNW)の年間最安値は11.51でした。現在の19.24や11.51 - 19.49と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FRNWの動きはライブチャートで確認できます。

FRNWの株式分割はいつ行われましたか？

Fidelity Clean Energy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.23、19.43%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.23 19.24
1年のレンジ
11.51 19.49
以前の終値
19.23
始値
19.24
買値
19.24
買値
19.54
安値
19.23
高値
19.24
出来高
4
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
10.77%
6ヶ月の変化
49.96%
1年の変化
19.43%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8