FRNW: Fidelity Clean Energy ETF
Der Wechselkurs von FRNW hat sich für heute um 1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.21 bis zu einem Hoch von 19.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fidelity Clean Energy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRNW News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FRNW heute?
Die Aktie von Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) notiert heute bei 19.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.23 und das Handelsvolumen erreichte 42. Das Live-Chart von FRNW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FRNW Dividenden?
Fidelity Clean Energy ETF wird derzeit mit 19.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 20.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FRNW zu verfolgen.
Wie kaufe ich FRNW-Aktien?
Sie können Aktien von Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) zum aktuellen Kurs von 19.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.46 oder 19.76 platziert, während 42 und 1.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FRNW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FRNW-Aktien?
Bei einer Investition in Fidelity Clean Energy ETF müssen die jährliche Spanne 11.51 - 19.49 und der aktuelle Kurs 19.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 12.03% und 51.68%, bevor sie Orders zu 19.46 oder 19.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FRNW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TRIANGLE PACIFIC CORP?
Der höchste Kurs von TRIANGLE PACIFIC CORP (FRNW) im vergangenen Jahr lag bei 19.49. Innerhalb von 11.51 - 19.49 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.23 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fidelity Clean Energy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TRIANGLE PACIFIC CORP?
Der niedrigste Kurs von TRIANGLE PACIFIC CORP (FRNW) im Laufe des Jahres betrug 11.51. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.46 und der Spanne 11.51 - 19.49 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FRNW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FRNW statt?
Fidelity Clean Energy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.23 und 20.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.23
- Eröffnung
- 19.24
- Bid
- 19.46
- Ask
- 19.76
- Tief
- 19.21
- Hoch
- 19.47
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- 1.20%
- Monatsänderung
- 12.03%
- 6-Monatsänderung
- 51.68%
- Jahresänderung
- 20.79%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8