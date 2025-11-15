FRMI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Fermi Inc. hisse senedi 18.2900 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 16.3000 - 18.5294 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 17.5000 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 10048 değerine ulaştı. FRMI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Fermi Inc. hisse senedi temettü ödüyor mu? Fermi Inc. hisse senedi şu anda 18.2900 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -26.84% ve USD değerlerini izler. FRMI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FRMI hisse senedi nasıl alınır? Fermi Inc. hisselerini şu anki 18.2900 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 18.2900 ve Ask 18.2930 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 10048 ve günlük değişim oranı 6.34% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FRMI fiyat hareketlerini takip edin.

FRMI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Fermi Inc. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 16.3000 - 36.9800 ve mevcut fiyatı 18.2900 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 18.2900 veya Ask 18.2930 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -33.59% ve 6 aylık değişim oranı -26.84% değerlerini karşılaştırır. FRMI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Fermi Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Fermi Inc. hisse senedi yıllık olarak 36.9800 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 16.3000 - 36.9800). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 17.5000 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Fermi Inc. performansını takip edin.

Fermi Inc. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Fermi Inc. (FRMI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 16.3000 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 18.2900 ve hareket ettiği yıllık aralık 16.3000 - 36.9800 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FRMI fiyat hareketlerini izleyin.