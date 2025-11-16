FRMI: Fermi Inc.
今日FRMI汇率已更改4.51%。当日，交易品种以低点16.3000和高点18.5294进行交易。
关注Fermi Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FRMI股票今天的价格是多少？
Fermi Inc.股票今天的定价为18.2900。它在16.3000 - 18.5294范围内交易，昨天的收盘价为17.5000，交易量达到10048。FRMI的实时价格图表显示了这些更新。
Fermi Inc.股票是否支付股息？
Fermi Inc.目前的价值为18.2900。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.84%和USD。实时查看图表以跟踪FRMI走势。
如何购买FRMI股票？
您可以以18.2900的当前价格购买Fermi Inc.股票。订单通常设置在18.2900或18.2930附近，而10048和6.34%显示市场活动。立即关注FRMI的实时图表更新。
如何投资FRMI股票？
投资Fermi Inc.需要考虑年度范围16.3000 - 36.9800和当前价格18.2900。许多人在以18.2900或18.2930下订单之前，会比较-33.59%和。实时查看FRMI价格图表，了解每日变化。
Fermi Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fermi Inc.的最高价格是36.9800。在16.3000 - 36.9800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fermi Inc.的绩效。
Fermi Inc.股票的最低价格是多少？
Fermi Inc.（FRMI）的最低价格为16.3000。将其与当前的18.2900和16.3000 - 36.9800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FRMI股票是什么时候拆分的？
Fermi Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.5000和-26.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.5000
- 开盘价
- 17.2000
- 卖价
- 18.2900
- 买价
- 18.2930
- 最低价
- 16.3000
- 最高价
- 18.5294
- 交易量
- 10.048 K
- 日变化
- 4.51%
- 月变化
- -33.59%
- 6个月变化
- -26.84%
- 年变化
- -26.84%