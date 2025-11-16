FRMI股票今天的价格是多少？ Fermi Inc.股票今天的定价为18.2900。它在16.3000 - 18.5294范围内交易，昨天的收盘价为17.5000，交易量达到10048。FRMI的实时价格图表显示了这些更新。

Fermi Inc.股票是否支付股息？ Fermi Inc.目前的价值为18.2900。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-26.84%和USD。实时查看图表以跟踪FRMI走势。

如何购买FRMI股票？ 您可以以18.2900的当前价格购买Fermi Inc.股票。订单通常设置在18.2900或18.2930附近，而10048和6.34%显示市场活动。立即关注FRMI的实时图表更新。

如何投资FRMI股票？ 投资Fermi Inc.需要考虑年度范围16.3000 - 36.9800和当前价格18.2900。许多人在以18.2900或18.2930下订单之前，会比较-33.59%和。实时查看FRMI价格图表，了解每日变化。

Fermi Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Fermi Inc.的最高价格是36.9800。在16.3000 - 36.9800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fermi Inc.的绩效。

Fermi Inc.股票的最低价格是多少？ Fermi Inc.（FRMI）的最低价格为16.3000。将其与当前的18.2900和16.3000 - 36.9800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。