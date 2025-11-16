- Übersicht
FRMI: Fermi Inc.
Der Wechselkurs von FRMI hat sich für heute um 4.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.3000 bis zu einem Hoch von 18.5294 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fermi Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FRMI heute?
Die Aktie von Fermi Inc. (FRMI) notiert heute bei 18.2900. Sie wird innerhalb einer Spanne von 16.3000 - 18.5294 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.5000 und das Handelsvolumen erreichte 10048. Das Live-Chart von FRMI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FRMI Dividenden?
Fermi Inc. wird derzeit mit 18.2900 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -26.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FRMI zu verfolgen.
Wie kaufe ich FRMI-Aktien?
Sie können Aktien von Fermi Inc. (FRMI) zum aktuellen Kurs von 18.2900 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.2900 oder 18.2930 platziert, während 10048 und 6.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FRMI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FRMI-Aktien?
Bei einer Investition in Fermi Inc. müssen die jährliche Spanne 16.3000 - 36.9800 und der aktuelle Kurs 18.2900 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -33.59% und -26.84%, bevor sie Orders zu 18.2900 oder 18.2930 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FRMI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Fermi Inc.?
Der höchste Kurs von Fermi Inc. (FRMI) im vergangenen Jahr lag bei 36.9800. Innerhalb von 16.3000 - 36.9800 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.5000 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Fermi Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Fermi Inc.?
Der niedrigste Kurs von Fermi Inc. (FRMI) im Laufe des Jahres betrug 16.3000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.2900 und der Spanne 16.3000 - 36.9800 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FRMI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FRMI statt?
Fermi Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.5000 und -26.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.5000
- Eröffnung
- 17.2000
- Bid
- 18.2900
- Ask
- 18.2930
- Tief
- 16.3000
- Hoch
- 18.5294
- Volumen
- 10.048 K
- Tagesänderung
- 4.51%
- Monatsänderung
- -33.59%
- 6-Monatsänderung
- -26.84%
- Jahresänderung
- -26.84%