FRMI: Fermi Inc.
Le taux de change de FRMI a changé de 4.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.3000 et à un maximum de 18.5294.
Suivez la dynamique Fermi Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FRMI aujourd'hui ?
L'action Fermi Inc. est cotée à 18.2900 aujourd'hui. Elle se négocie dans 16.3000 - 18.5294, a clôturé hier à 17.5000 et son volume d'échange a atteint 10048. Le graphique en temps réel du cours de FRMI présente ces mises à jour.
L'action Fermi Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Fermi Inc. est actuellement valorisé à 18.2900. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -26.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FRMI.
Comment acheter des actions FRMI ?
Vous pouvez acheter des actions Fermi Inc. au cours actuel de 18.2900. Les ordres sont généralement placés à proximité de 18.2900 ou de 18.2930, le 10048 et le 6.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FRMI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FRMI ?
Investir dans Fermi Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.3000 - 36.9800 et le prix actuel 18.2900. Beaucoup comparent -33.59% et -26.84% avant de passer des ordres à 18.2900 ou 18.2930. Consultez le graphique du cours de FRMI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Fermi Inc. ?
Le cours le plus élevé de Fermi Inc. l'année dernière était 36.9800. Au cours de 16.3000 - 36.9800, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 17.5000 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Fermi Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Fermi Inc. ?
Le cours le plus bas de Fermi Inc. (FRMI) sur l'année a été 16.3000. Sa comparaison avec 18.2900 et 16.3000 - 36.9800 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FRMI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FRMI a-t-elle été divisée ?
Fermi Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 17.5000 et -26.84% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 17.5000
- Ouverture
- 17.2000
- Bid
- 18.2900
- Ask
- 18.2930
- Plus Bas
- 16.3000
- Plus Haut
- 18.5294
- Volume
- 10.048 K
- Changement quotidien
- 4.51%
- Changement Mensuel
- -33.59%
- Changement à 6 Mois
- -26.84%
- Changement Annuel
- -26.84%