FRMI: Fermi Inc.

18.2900 USD 0.7900 (4.51%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FRMI за сегодня изменился на 4.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.3000, а максимальная — 18.5294.

Следите за динамикой Fermi Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FRMI сегодня?

Fermi Inc. (FRMI) сегодня оценивается на уровне 18.2900. Инструмент торгуется в пределах 16.3000 - 18.5294, вчерашнее закрытие составило 17.5000, а торговый объем достиг 10048. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRMI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fermi Inc.?

Fermi Inc. в настоящее время оценивается в 18.2900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -26.84% и USD. Отслеживайте движения FRMI на графике в реальном времени.

Как купить акции FRMI?

Вы можете купить акции Fermi Inc. (FRMI) по текущей цене 18.2900. Ордера обычно размещаются около 18.2900 или 18.2930, тогда как 10048 и 6.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRMI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FRMI?

Инвестирование в Fermi Inc. предполагает учет годового диапазона 16.3000 - 36.9800 и текущей цены 18.2900. Многие сравнивают -33.59% и -26.84% перед размещением ордеров на 18.2900 или 18.2930. Изучайте ежедневные изменения цены FRMI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Fermi Inc.?

Самая высокая цена Fermi Inc. (FRMI) за последний год составила 36.9800. Акции заметно колебались в пределах 16.3000 - 36.9800, сравнение с 17.5000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fermi Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Fermi Inc.?

Самая низкая цена Fermi Inc. (FRMI) за год составила 16.3000. Сравнение с текущими 18.2900 и 16.3000 - 36.9800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRMI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FRMI?

В прошлом Fermi Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.5000 и -26.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.3000 18.5294
Годовой диапазон
16.3000 36.9800
Предыдущее закрытие
17.5000
Open
17.2000
Bid
18.2900
Ask
18.2930
Low
16.3000
High
18.5294
Объем
10.048 K
Дневное изменение
4.51%
Месячное изменение
-33.59%
6-месячное изменение
-26.84%
Годовое изменение
-26.84%
15 ноября, суббота