FRMI: Fermi Inc.
Курс FRMI за сегодня изменился на 4.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.3000, а максимальная — 18.5294.
Следите за динамикой Fermi Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FRMI сегодня?
Fermi Inc. (FRMI) сегодня оценивается на уровне 18.2900. Инструмент торгуется в пределах 16.3000 - 18.5294, вчерашнее закрытие составило 17.5000, а торговый объем достиг 10048. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRMI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fermi Inc.?
Fermi Inc. в настоящее время оценивается в 18.2900. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -26.84% и USD. Отслеживайте движения FRMI на графике в реальном времени.
Как купить акции FRMI?
Вы можете купить акции Fermi Inc. (FRMI) по текущей цене 18.2900. Ордера обычно размещаются около 18.2900 или 18.2930, тогда как 10048 и 6.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRMI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FRMI?
Инвестирование в Fermi Inc. предполагает учет годового диапазона 16.3000 - 36.9800 и текущей цены 18.2900. Многие сравнивают -33.59% и -26.84% перед размещением ордеров на 18.2900 или 18.2930. Изучайте ежедневные изменения цены FRMI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fermi Inc.?
Самая высокая цена Fermi Inc. (FRMI) за последний год составила 36.9800. Акции заметно колебались в пределах 16.3000 - 36.9800, сравнение с 17.5000 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fermi Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fermi Inc.?
Самая низкая цена Fermi Inc. (FRMI) за год составила 16.3000. Сравнение с текущими 18.2900 и 16.3000 - 36.9800 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRMI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FRMI?
В прошлом Fermi Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.5000 и -26.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.5000
- Open
- 17.2000
- Bid
- 18.2900
- Ask
- 18.2930
- Low
- 16.3000
- High
- 18.5294
- Объем
- 10.048 K
- Дневное изменение
- 4.51%
- Месячное изменение
- -33.59%
- 6-месячное изменение
- -26.84%
- Годовое изменение
- -26.84%