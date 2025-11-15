- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FRMI: Fermi Inc.
El tipo de cambio de FRMI de hoy ha cambiado un 4.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.3000, mientras que el máximo ha alcanzado 18.5294.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fermi Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FRMI hoy?
Fermi Inc. (FRMI) se evalúa hoy en 18.2900. El instrumento se negocia dentro de 16.3000 - 18.5294; el cierre de ayer ha sido 17.5000 y el volumen comercial ha alcanzado 10048. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FRMI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Fermi Inc.?
Fermi Inc. se evalúa actualmente en 18.2900. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -26.84% y USD. Monitoree los movimientos de FRMI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FRMI?
Puede comprar acciones de Fermi Inc. (FRMI) al precio actual de 18.2900. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.2900 o 18.2930, mientras que 10048 y 6.34% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FRMI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FRMI?
Invertir en Fermi Inc. implica tener en cuenta el rango anual 16.3000 - 36.9800 y el precio actual 18.2900. Muchos comparan -33.59% y -26.84% antes de colocar órdenes en 18.2900 o 18.2930. Estudie los cambios diarios de precios de FRMI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Fermi Inc.?
El precio más alto de Fermi Inc. (FRMI) en el último año ha sido 36.9800. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.3000 - 36.9800, una comparación con 17.5000 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Fermi Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Fermi Inc.?
El precio más bajo de Fermi Inc. (FRMI) para el año ha sido 16.3000. La comparación con los actuales 18.2900 y 16.3000 - 36.9800 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FRMI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FRMI?
En el pasado, Fermi Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.5000 y -26.84% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 17.5000
- Open
- 17.2000
- Bid
- 18.2900
- Ask
- 18.2930
- Low
- 16.3000
- High
- 18.5294
- Volumen
- 10.048 K
- Cambio diario
- 4.51%
- Cambio mensual
- -33.59%
- Cambio a 6 meses
- -26.84%
- Cambio anual
- -26.84%