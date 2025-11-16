- 概要
FRMI: Fermi Inc.
FRMIの今日の為替レートは、4.51%変化しました。日中、通貨は1あたり16.3000の安値と18.5294の高値で取引されました。
Fermi Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
FRMI株の現在の価格は？
Fermi Inc.の株価は本日18.2900です。16.3000 - 18.5294内で取引され、前日の終値は17.5000、取引量は10048に達しました。FRMIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Fermi Inc.の株は配当を出しますか？
Fermi Inc.の現在の価格は18.2900です。配当方針は会社によりますが、投資家は-26.84%やUSDにも注目します。FRMIの動きはライブチャートで確認できます。
FRMI株を買う方法は？
Fermi Inc.の株は現在18.2900で購入可能です。注文は通常18.2900または18.2930付近で行われ、10048や6.34%が市場の動きを示します。FRMIの最新情報はライブチャートで確認できます。
FRMI株に投資する方法は？
Fermi Inc.への投資では、年間の値幅16.3000 - 36.9800と現在の18.2900を考慮します。注文は多くの場合18.2900や18.2930で行われる前に、-33.59%や-26.84%と比較されます。FRMIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Fermi Inc.の株の最高値は？
Fermi Inc.の過去1年の最高値は36.9800でした。16.3000 - 36.9800内で株価は大きく変動し、17.5000と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Fermi Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Fermi Inc.の株の最低値は？
Fermi Inc.(FRMI)の年間最安値は16.3000でした。現在の18.2900や16.3000 - 36.9800と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FRMIの動きはライブチャートで確認できます。
FRMIの株式分割はいつ行われましたか？
Fermi Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.5000、-26.84%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 17.5000
- 始値
- 17.2000
- 買値
- 18.2900
- 買値
- 18.2930
- 安値
- 16.3000
- 高値
- 18.5294
- 出来高
- 10.048 K
- 1日の変化
- 4.51%
- 1ヶ月の変化
- -33.59%
- 6ヶ月の変化
- -26.84%
- 1年の変化
- -26.84%