FRMI: Fermi Inc.
A taxa do FRMI para hoje mudou para 4.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.3000 e o mais alto foi 18.5294.
Veja a dinâmica do par de moedas Fermi Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FRMI hoje?
Hoje Fermi Inc. (FRMI) está avaliado em 18.2900. O instrumento é negociado dentro de 16.3000 - 18.5294, o fechamento de ontem foi 17.5000, e o volume de negociação atingiu 10048. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FRMI em tempo real.
As ações de Fermi Inc. pagam dividendos?
Atualmente Fermi Inc. está avaliado em 18.2900. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -26.84% e USD. Monitore os movimentos de FRMI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FRMI?
Você pode comprar ações de Fermi Inc. (FRMI) pelo preço atual 18.2900. Ordens geralmente são executadas perto de 18.2900 ou 18.2930, enquanto 10048 e 6.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FRMI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FRMI?
Investir em Fermi Inc. envolve considerar a faixa anual 16.3000 - 36.9800 e o preço atual 18.2900. Muitos comparam -33.59% e -26.84% antes de enviar ordens em 18.2900 ou 18.2930. Estude as mudanças diárias de preço de FRMI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Fermi Inc.?
O maior preço de Fermi Inc. (FRMI) no último ano foi 36.9800. As ações oscilaram bastante dentro de 16.3000 - 36.9800, e a comparação com 17.5000 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Fermi Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Fermi Inc.?
O menor preço de Fermi Inc. (FRMI) no ano foi 16.3000. A comparação com o preço atual 18.2900 e 16.3000 - 36.9800 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FRMI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FRMI?
No passado Fermi Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.5000 e -26.84% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.5000
- Open
- 17.2000
- Bid
- 18.2900
- Ask
- 18.2930
- Low
- 16.3000
- High
- 18.5294
- Volume
- 10.048 K
- Mudança diária
- 4.51%
- Mudança mensal
- -33.59%
- Mudança de 6 meses
- -26.84%
- Mudança anual
- -26.84%