QuotazioniSezioni
Valute / FRMI
Tornare a Azioni

FRMI: Fermi Inc.

18.2900 USD 0.7900 (4.51%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FRMI ha avuto una variazione del 4.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.3000 e ad un massimo di 18.5294.

Segui le dinamiche di Fermi Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FRMI oggi?

Oggi le azioni Fermi Inc. sono prezzate a 18.2900. Viene scambiato all'interno di 16.3000 - 18.5294, la chiusura di ieri è stata 17.5000 e il volume degli scambi ha raggiunto 10048. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FRMI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Fermi Inc. pagano dividendi?

Fermi Inc. è attualmente valutato a 18.2900. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -26.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FRMI.

Come acquistare azioni FRMI?

Puoi acquistare azioni Fermi Inc. al prezzo attuale di 18.2900. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.2900 o 18.2930, mentre 10048 e 6.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FRMI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FRMI?

Investire in Fermi Inc. implica considerare l'intervallo annuale 16.3000 - 36.9800 e il prezzo attuale 18.2900. Molti confrontano -33.59% e -26.84% prima di effettuare ordini su 18.2900 o 18.2930. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FRMI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fermi Inc.?

Il prezzo massimo di Fermi Inc. nell'ultimo anno è stato 36.9800. All'interno di 16.3000 - 36.9800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.5000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fermi Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fermi Inc.?

Il prezzo più basso di Fermi Inc. (FRMI) nel corso dell'anno è stato 16.3000. Confrontandolo con gli attuali 18.2900 e 16.3000 - 36.9800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FRMI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FRMI?

Fermi Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.5000 e -26.84%.

Intervallo Giornaliero
16.3000 18.5294
Intervallo Annuale
16.3000 36.9800
Chiusura Precedente
17.5000
Apertura
17.2000
Bid
18.2900
Ask
18.2930
Minimo
16.3000
Massimo
18.5294
Volume
10.048 K
Variazione giornaliera
4.51%
Variazione Mensile
-33.59%
Variazione Semestrale
-26.84%
Variazione Annuale
-26.84%
15 novembre, sabato