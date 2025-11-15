- Panoramica
FRMI: Fermi Inc.
Il tasso di cambio FRMI ha avuto una variazione del 4.51% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.3000 e ad un massimo di 18.5294.
Segui le dinamiche di Fermi Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FRMI oggi?
Oggi le azioni Fermi Inc. sono prezzate a 18.2900. Viene scambiato all'interno di 16.3000 - 18.5294, la chiusura di ieri è stata 17.5000 e il volume degli scambi ha raggiunto 10048. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FRMI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Fermi Inc. pagano dividendi?
Fermi Inc. è attualmente valutato a 18.2900. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -26.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FRMI.
Come acquistare azioni FRMI?
Puoi acquistare azioni Fermi Inc. al prezzo attuale di 18.2900. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.2900 o 18.2930, mentre 10048 e 6.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FRMI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FRMI?
Investire in Fermi Inc. implica considerare l'intervallo annuale 16.3000 - 36.9800 e il prezzo attuale 18.2900. Molti confrontano -33.59% e -26.84% prima di effettuare ordini su 18.2900 o 18.2930. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FRMI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Fermi Inc.?
Il prezzo massimo di Fermi Inc. nell'ultimo anno è stato 36.9800. All'interno di 16.3000 - 36.9800, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.5000 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Fermi Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Fermi Inc.?
Il prezzo più basso di Fermi Inc. (FRMI) nel corso dell'anno è stato 16.3000. Confrontandolo con gli attuali 18.2900 e 16.3000 - 36.9800 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FRMI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FRMI?
Fermi Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.5000 e -26.84%.
- Chiusura Precedente
- 17.5000
- Apertura
- 17.2000
- Bid
- 18.2900
- Ask
- 18.2930
- Minimo
- 16.3000
- Massimo
- 18.5294
- Volume
- 10.048 K
- Variazione giornaliera
- 4.51%
- Variazione Mensile
- -33.59%
- Variazione Semestrale
- -26.84%
- Variazione Annuale
- -26.84%