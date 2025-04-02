- Genel bakış
FRDM: Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM fiyatı bugün 1.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 46.27 ve Yüksek fiyatı olarak 46.64 aralığında işlem gördü.
Freedom 100 Emerging Markets ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FRDM haberleri
Sıkça sorulan sorular
FRDM hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Freedom 100 Emerging Markets ETF hisse senedi 46.38 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 46.27 - 46.64 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 45.78 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 115 değerine ulaştı. FRDM canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Freedom 100 Emerging Markets ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Freedom 100 Emerging Markets ETF hisse senedi şu anda 46.38 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 31.99% ve USD değerlerini izler. FRDM hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
FRDM hisse senedi nasıl alınır?
Freedom 100 Emerging Markets ETF hisselerini şu anki 46.38 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 46.38 ve Ask 46.68 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 115 ve günlük değişim oranı 0.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FRDM fiyat hareketlerini takip edin.
FRDM hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Freedom 100 Emerging Markets ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 30.68 - 46.56 ve mevcut fiyatı 46.38 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 46.38 veya Ask 46.68 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.20% ve 6 aylık değişim oranı 29.92% değerlerini karşılaştırır. FRDM fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Freedom 100 Emerging Markets ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Freedom 100 Emerging Markets ETF hisse senedi yıllık olarak 46.56 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 30.68 - 46.56). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 45.78 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Freedom 100 Emerging Markets ETF performansını takip edin.
Freedom 100 Emerging Markets ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) hisse senedi yıllık olarak en düşük 30.68 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 46.38 ve hareket ettiği yıllık aralık 30.68 - 46.56 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FRDM fiyat hareketlerini izleyin.
FRDM hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Freedom 100 Emerging Markets ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 45.78 ve yıllık değişim oranı 31.99% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 45.78
- Açılış
- 46.34
- Satış
- 46.38
- Alış
- 46.68
- Düşük
- 46.27
- Yüksek
- 46.64
- Hacim
- 115
- Günlük değişim
- 1.31%
- Aylık değişim
- 4.20%
- 6 aylık değişim
- 29.92%
- Yıllık değişim
- 31.99%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.2%
- Önceki
- 0.6%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.3%
- Önceki
- 0.7%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- -12.8
- Beklenti
- 4.8
- Önceki
- 23.2
- Açıklanan
- 4.6
- Beklenti
- 8.3
- Önceki
- 5.6
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.2%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.0%
- Önceki
- 0.0%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
- 3.524 M
- Beklenti
- -2.689 M
- Önceki
- 3.715 M
- Açıklanan
- -0.703 M
- Beklenti
- -0.276 M
- Önceki
- -0.763 M