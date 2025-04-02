QuotazioniSezioni
FRDM: Freedom 100 Emerging Markets ETF

46.38 USD 0.60 (1.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FRDM ha avuto una variazione del 1.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.27 e ad un massimo di 46.64.

Segui le dinamiche di Freedom 100 Emerging Markets ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FRDM oggi?

Oggi le azioni Freedom 100 Emerging Markets ETF sono prezzate a 46.38. Viene scambiato all'interno di 46.27 - 46.64, la chiusura di ieri è stata 45.78 e il volume degli scambi ha raggiunto 115. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FRDM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Freedom 100 Emerging Markets ETF pagano dividendi?

Freedom 100 Emerging Markets ETF è attualmente valutato a 46.38. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 31.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FRDM.

Come acquistare azioni FRDM?

Puoi acquistare azioni Freedom 100 Emerging Markets ETF al prezzo attuale di 46.38. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.38 o 46.68, mentre 115 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FRDM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FRDM?

Investire in Freedom 100 Emerging Markets ETF implica considerare l'intervallo annuale 30.68 - 46.56 e il prezzo attuale 46.38. Molti confrontano 4.20% e 29.92% prima di effettuare ordini su 46.38 o 46.68. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FRDM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Freedom 100 Emerging Markets ETF?

Il prezzo massimo di Freedom 100 Emerging Markets ETF nell'ultimo anno è stato 46.56. All'interno di 30.68 - 46.56, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.78 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Freedom 100 Emerging Markets ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Freedom 100 Emerging Markets ETF?

Il prezzo più basso di Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) nel corso dell'anno è stato 30.68. Confrontandolo con gli attuali 46.38 e 30.68 - 46.56 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FRDM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FRDM?

Freedom 100 Emerging Markets ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.78 e 31.99%.

Intervallo Giornaliero
46.27 46.64
Intervallo Annuale
30.68 46.64
Chiusura Precedente
45.78
Apertura
46.34
Bid
46.38
Ask
46.68
Minimo
46.27
Massimo
46.64
Volume
115
Variazione giornaliera
1.31%
Variazione Mensile
4.20%
Variazione Semestrale
29.92%
Variazione Annuale
31.99%
