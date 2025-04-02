クォートセクション
通貨 / FRDM
株に戻る

FRDM: Freedom 100 Emerging Markets ETF

46.31 USD 0.53 (1.16%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FRDMの今日の為替レートは、1.16%変化しました。日中、通貨は1あたり46.11の安値と46.64の高値で取引されました。

Freedom 100 Emerging Markets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FRDM News

よくあるご質問

FRDM株の現在の価格は？

Freedom 100 Emerging Markets ETFの株価は本日46.31です。46.11 - 46.64内で取引され、前日の終値は45.78、取引量は260に達しました。FRDMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Freedom 100 Emerging Markets ETFの株は配当を出しますか？

Freedom 100 Emerging Markets ETFの現在の価格は46.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は31.79%やUSDにも注目します。FRDMの動きはライブチャートで確認できます。

FRDM株を買う方法は？

Freedom 100 Emerging Markets ETFの株は現在46.31で購入可能です。注文は通常46.31または46.61付近で行われ、260や-0.06%が市場の動きを示します。FRDMの最新情報はライブチャートで確認できます。

FRDM株に投資する方法は？

Freedom 100 Emerging Markets ETFへの投資では、年間の値幅30.68 - 46.64と現在の46.31を考慮します。注文は多くの場合46.31や46.61で行われる前に、4.04%や29.72%と比較されます。FRDMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Freedom 100 Emerging Markets ETFの株の最高値は？

Freedom 100 Emerging Markets ETFの過去1年の最高値は46.64でした。30.68 - 46.64内で株価は大きく変動し、45.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Freedom 100 Emerging Markets ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Freedom 100 Emerging Markets ETFの株の最低値は？

Freedom 100 Emerging Markets ETF(FRDM)の年間最安値は30.68でした。現在の46.31や30.68 - 46.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FRDMの動きはライブチャートで確認できます。

FRDMの株式分割はいつ行われましたか？

Freedom 100 Emerging Markets ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.78、31.79%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
46.11 46.64
1年のレンジ
30.68 46.64
以前の終値
45.78
始値
46.34
買値
46.31
買値
46.61
安値
46.11
高値
46.64
出来高
260
1日の変化
1.16%
1ヶ月の変化
4.04%
6ヶ月の変化
29.72%
1年の変化
31.79%
16 10月, 木曜日
00:00
ALL
IMF会合
実際
期待
12:30
USD
小売売上高前月比
実際
期待
-0.2%
0.6%
12:30
USD
コア小売売上高前月比
実際
期待
0.1%
0.7%
12:30
USD
小売制御前月比
実際
期待
-0.3%
0.7%
12:30
USD
PPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアPPI前月比
実際
期待
12:30
USD
フィラデルフィア連銀製造業景況指数（Philadelphia Fed Manufacturing Index）
実際
-12.8
期待
4.8
23.2
12:30
USD
フィラデルフィア連邦準備制度雇用
実際
4.6
期待
8.3
5.6
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
13:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:00
USD
企業在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
14:00
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.0%
0.0%
14:00
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.3%
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
16:00
USD
EIA週間原油在庫
実際
3.524 M
期待
-2.689 M
3.715 M
16:00
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
-0.703 M
期待
-0.276 M
-0.763 M