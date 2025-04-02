- 概要
FRDM: Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDMの今日の為替レートは、1.16%変化しました。日中、通貨は1あたり46.11の安値と46.64の高値で取引されました。
Freedom 100 Emerging Markets ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FRDM News
よくあるご質問
FRDM株の現在の価格は？
Freedom 100 Emerging Markets ETFの株価は本日46.31です。46.11 - 46.64内で取引され、前日の終値は45.78、取引量は260に達しました。FRDMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Freedom 100 Emerging Markets ETFの株は配当を出しますか？
Freedom 100 Emerging Markets ETFの現在の価格は46.31です。配当方針は会社によりますが、投資家は31.79%やUSDにも注目します。FRDMの動きはライブチャートで確認できます。
FRDM株を買う方法は？
Freedom 100 Emerging Markets ETFの株は現在46.31で購入可能です。注文は通常46.31または46.61付近で行われ、260や-0.06%が市場の動きを示します。FRDMの最新情報はライブチャートで確認できます。
FRDM株に投資する方法は？
Freedom 100 Emerging Markets ETFへの投資では、年間の値幅30.68 - 46.64と現在の46.31を考慮します。注文は多くの場合46.31や46.61で行われる前に、4.04%や29.72%と比較されます。FRDMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Freedom 100 Emerging Markets ETFの株の最高値は？
Freedom 100 Emerging Markets ETFの過去1年の最高値は46.64でした。30.68 - 46.64内で株価は大きく変動し、45.78と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Freedom 100 Emerging Markets ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Freedom 100 Emerging Markets ETFの株の最低値は？
Freedom 100 Emerging Markets ETF(FRDM)の年間最安値は30.68でした。現在の46.31や30.68 - 46.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FRDMの動きはライブチャートで確認できます。
FRDMの株式分割はいつ行われましたか？
Freedom 100 Emerging Markets ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、45.78、31.79%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 45.78
- 始値
- 46.34
- 買値
- 46.31
- 買値
- 46.61
- 安値
- 46.11
- 高値
- 46.64
- 出来高
- 260
- 1日の変化
- 1.16%
- 1ヶ月の変化
- 4.04%
- 6ヶ月の変化
- 29.72%
- 1年の変化
- 31.79%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- -0.2%
- 前
- 0.6%
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- -0.3%
- 前
- 0.7%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- -12.8
- 期待
- 4.8
- 前
- 23.2
- 実際
- 4.6
- 期待
- 8.3
- 前
- 5.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
- 実際
-
- 期待
- 0.0%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 3.524 M
- 期待
- -2.689 M
- 前
- 3.715 M
- 実際
- -0.703 M
- 期待
- -0.276 M
- 前
- -0.763 M