FRDM: Freedom 100 Emerging Markets ETF
Le taux de change de FRDM a changé de 1.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.27 et à un maximum de 46.64.
Suivez la dynamique Freedom 100 Emerging Markets ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRDM Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FRDM aujourd'hui ?
L'action Freedom 100 Emerging Markets ETF est cotée à 46.38 aujourd'hui. Elle se négocie dans 46.27 - 46.64, a clôturé hier à 45.78 et son volume d'échange a atteint 115. Le graphique en temps réel du cours de FRDM présente ces mises à jour.
L'action Freedom 100 Emerging Markets ETF verse-t-elle des dividendes ?
Freedom 100 Emerging Markets ETF est actuellement valorisé à 46.38. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 31.99% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FRDM.
Comment acheter des actions FRDM ?
Vous pouvez acheter des actions Freedom 100 Emerging Markets ETF au cours actuel de 46.38. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.38 ou de 46.68, le 115 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FRDM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FRDM ?
Investir dans Freedom 100 Emerging Markets ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 30.68 - 46.56 et le prix actuel 46.38. Beaucoup comparent 4.20% et 29.92% avant de passer des ordres à 46.38 ou 46.68. Consultez le graphique du cours de FRDM en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Freedom 100 Emerging Markets ETF ?
Le cours le plus élevé de Freedom 100 Emerging Markets ETF l'année dernière était 46.56. Au cours de 30.68 - 46.56, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.78 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Freedom 100 Emerging Markets ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Freedom 100 Emerging Markets ETF ?
Le cours le plus bas de Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) sur l'année a été 30.68. Sa comparaison avec 46.38 et 30.68 - 46.56 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FRDM sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FRDM a-t-elle été divisée ?
Freedom 100 Emerging Markets ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.78 et 31.99% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 45.78
- Ouverture
- 46.34
- Bid
- 46.38
- Ask
- 46.68
- Plus Bas
- 46.27
- Plus Haut
- 46.64
- Volume
- 115
- Changement quotidien
- 1.31%
- Changement Mensuel
- 4.20%
- Changement à 6 Mois
- 29.92%
- Changement Annuel
- 31.99%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.6%
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.7%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- -12.8
- Fcst
- 4.8
- Prev
- 23.2
- Act
- 4.6
- Fcst
- 8.3
- Prev
- 5.6
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
- Act
-
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 0.3%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.524 M
- Fcst
- -2.689 M
- Prev
- 3.715 M
- Act
- -0.703 M
- Fcst
- -0.276 M
- Prev
- -0.763 M