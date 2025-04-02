- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FRDM: Freedom 100 Emerging Markets ETF
Курс FRDM за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.27, а максимальная — 46.64.
Следите за динамикой Freedom 100 Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FRDM
- How To Erase China From Your Portfolio As U.S. Relations Sour
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- FRDM: Emerging Market Alpha, Thanks To Some Country Wagers (BATS:FRDM)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- FRDM: The Best Emerging Market ETF You’re Not Holding (BATS:FRDM)
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FRDM сегодня?
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) сегодня оценивается на уровне 46.38. Инструмент торгуется в пределах 46.27 - 46.64, вчерашнее закрытие составило 45.78, а торговый объем достиг 104. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRDM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Freedom 100 Emerging Markets ETF?
Freedom 100 Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 46.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.99% и USD. Отслеживайте движения FRDM на графике в реальном времени.
Как купить акции FRDM?
Вы можете купить акции Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) по текущей цене 46.38. Ордера обычно размещаются около 46.38 или 46.68, тогда как 104 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRDM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FRDM?
Инвестирование в Freedom 100 Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 30.68 - 46.56 и текущей цены 46.38. Многие сравнивают 4.20% и 29.92% перед размещением ордеров на 46.38 или 46.68. Изучайте ежедневные изменения цены FRDM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Freedom 100 Emerging Markets ETF?
Самая высокая цена Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) за последний год составила 46.56. Акции заметно колебались в пределах 30.68 - 46.56, сравнение с 45.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Freedom 100 Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Freedom 100 Emerging Markets ETF?
Самая низкая цена Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) за год составила 30.68. Сравнение с текущими 46.38 и 30.68 - 46.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRDM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FRDM?
В прошлом Freedom 100 Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.78 и 31.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.78
- Open
- 46.34
- Bid
- 46.38
- Ask
- 46.68
- Low
- 46.27
- High
- 46.64
- Объем
- 104
- Дневное изменение
- 1.31%
- Месячное изменение
- 4.20%
- 6-месячное изменение
- 29.92%
- Годовое изменение
- 31.99%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн