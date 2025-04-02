КотировкиРазделы
FRDM: Freedom 100 Emerging Markets ETF

46.38 USD 0.60 (1.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FRDM за сегодня изменился на 1.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.27, а максимальная — 46.64.

Следите за динамикой Freedom 100 Emerging Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FRDM сегодня?

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) сегодня оценивается на уровне 46.38. Инструмент торгуется в пределах 46.27 - 46.64, вчерашнее закрытие составило 45.78, а торговый объем достиг 104. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FRDM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Freedom 100 Emerging Markets ETF?

Freedom 100 Emerging Markets ETF в настоящее время оценивается в 46.38. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.99% и USD. Отслеживайте движения FRDM на графике в реальном времени.

Как купить акции FRDM?

Вы можете купить акции Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) по текущей цене 46.38. Ордера обычно размещаются около 46.38 или 46.68, тогда как 104 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FRDM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FRDM?

Инвестирование в Freedom 100 Emerging Markets ETF предполагает учет годового диапазона 30.68 - 46.56 и текущей цены 46.38. Многие сравнивают 4.20% и 29.92% перед размещением ордеров на 46.38 или 46.68. Изучайте ежедневные изменения цены FRDM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Freedom 100 Emerging Markets ETF?

Самая высокая цена Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) за последний год составила 46.56. Акции заметно колебались в пределах 30.68 - 46.56, сравнение с 45.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Freedom 100 Emerging Markets ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Freedom 100 Emerging Markets ETF?

Самая низкая цена Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) за год составила 30.68. Сравнение с текущими 46.38 и 30.68 - 46.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FRDM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FRDM?

В прошлом Freedom 100 Emerging Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.78 и 31.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.27 46.64
Годовой диапазон
30.68 46.64
Предыдущее закрытие
45.78
Open
46.34
Bid
46.38
Ask
46.68
Low
46.27
High
46.64
Объем
104
Дневное изменение
1.31%
Месячное изменение
4.20%
6-месячное изменение
29.92%
Годовое изменение
31.99%
16 октября, четверг
00:00
ALL
Заседание МВФ
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Розничные продажи м/м
Акт.
Прог.
-0.2%
Пред.
0.6%
12:30
USD
Базовый индекс розничных продаж м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Розничные продажи контрольной группы товаров м/м
Акт.
Прог.
-0.3%
Пред.
0.7%
12:30
USD
Индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Базовый индекс цен производителей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии
Акт.
-12.8
Прог.
4.8
Пред.
23.2
12:30
USD
Индекс занятости от ФРБ Филадельфии
Акт.
4.6
Прог.
8.3
Пред.
5.6
12:30
USD
Число заявок на пособия по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
12:30
USD
Число получателей пособий по безработице
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Выступление заместителя председателя ФРС по надзору Барра
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Товарно-материальные запасы м/м
Акт.
Прог.
0.1%
Пред.
0.2%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле м/м
Акт.
Прог.
0.0%
Пред.
0.0%
14:00
USD
Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей м/м
Акт.
Прог.
Пред.
0.3%
14:00
USD
Выступление управляющей ФРС Боуман
Акт.
Прог.
Пред.
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
3.524 млн
Прог.
-2.689 млн
Пред.
3.715 млн
16:00
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
-0.703 млн
Прог.
-0.276 млн
Пред.
-0.763 млн