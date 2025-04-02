- Panorámica
FRDM: Freedom 100 Emerging Markets ETF
El tipo de cambio de FRDM de hoy ha cambiado un 1.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.11, mientras que el máximo ha alcanzado 46.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Freedom 100 Emerging Markets ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FRDM hoy?
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) se evalúa hoy en 46.31. El instrumento se negocia dentro de 46.11 - 46.64; el cierre de ayer ha sido 45.78 y el volumen comercial ha alcanzado 260. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FRDM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Freedom 100 Emerging Markets ETF?
Freedom 100 Emerging Markets ETF se evalúa actualmente en 46.31. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 31.79% y USD. Monitoree los movimientos de FRDM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FRDM?
Puede comprar acciones de Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) al precio actual de 46.31. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 46.31 o 46.61, mientras que 260 y -0.06% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FRDM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FRDM?
Invertir en Freedom 100 Emerging Markets ETF implica tener en cuenta el rango anual 30.68 - 46.64 y el precio actual 46.31. Muchos comparan 4.04% y 29.72% antes de colocar órdenes en 46.31 o 46.61. Estudie los cambios diarios de precios de FRDM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Freedom 100 Emerging Markets ETF?
El precio más alto de Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) en el último año ha sido 46.64. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 30.68 - 46.64, una comparación con 45.78 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Freedom 100 Emerging Markets ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Freedom 100 Emerging Markets ETF?
El precio más bajo de Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) para el año ha sido 30.68. La comparación con los actuales 46.31 y 30.68 - 46.64 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FRDM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FRDM?
En el pasado, Freedom 100 Emerging Markets ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 45.78 y 31.79% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 45.78
- Open
- 46.34
- Bid
- 46.31
- Ask
- 46.61
- Low
- 46.11
- High
- 46.64
- Volumen
- 260
- Cambio diario
- 1.16%
- Cambio mensual
- 4.04%
- Cambio a 6 meses
- 29.72%
- Cambio anual
- 31.79%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -12.8
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
- 4.6
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 3.524 M
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
- -0.703 M
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M