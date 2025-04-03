- Übersicht
FRDM: Freedom 100 Emerging Markets ETF
Der Wechselkurs von FRDM hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.08 bis zu einem Hoch von 46.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Freedom 100 Emerging Markets ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FRDM News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FRDM heute?
Die Aktie von Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) notiert heute bei 46.26. Sie wird innerhalb einer Spanne von 46.08 - 46.40 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 46.31 und das Handelsvolumen erreichte 164. Das Live-Chart von FRDM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FRDM Dividenden?
Freedom 100 Emerging Markets ETF wird derzeit mit 46.26 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 31.64% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FRDM zu verfolgen.
Wie kaufe ich FRDM-Aktien?
Sie können Aktien von Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) zum aktuellen Kurs von 46.26 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.26 oder 46.56 platziert, während 164 und 0.11% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FRDM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FRDM-Aktien?
Bei einer Investition in Freedom 100 Emerging Markets ETF müssen die jährliche Spanne 30.68 - 46.64 und der aktuelle Kurs 46.26 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.93% und 29.58%, bevor sie Orders zu 46.26 oder 46.56 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FRDM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Freedom 100 Emerging Markets ETF?
Der höchste Kurs von Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) im vergangenen Jahr lag bei 46.64. Innerhalb von 30.68 - 46.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 46.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Freedom 100 Emerging Markets ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Freedom 100 Emerging Markets ETF?
Der niedrigste Kurs von Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) im Laufe des Jahres betrug 30.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.26 und der Spanne 30.68 - 46.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FRDM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FRDM statt?
Freedom 100 Emerging Markets ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 46.31 und 31.64% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.31
- Eröffnung
- 46.21
- Bid
- 46.26
- Ask
- 46.56
- Tief
- 46.08
- Hoch
- 46.40
- Volumen
- 164
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- 3.93%
- 6-Monatsänderung
- 29.58%
- Jahresänderung
- 31.64%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B