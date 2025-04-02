FRDM: Freedom 100 Emerging Markets ETF
今日FRDM汇率已更改1.31%。当日，交易品种以低点46.27和高点46.64进行交易。
关注Freedom 100 Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRDM新闻
- How To Erase China From Your Portfolio As U.S. Relations Sour
- Equity Outlook: From Caution To Complacency?
- Quarterly Outlook: Downside Risks To Growth
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- FRDM: Emerging Market Alpha, Thanks To Some Country Wagers (BATS:FRDM)
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- FRDM: The Best Emerging Market ETF You’re Not Holding (BATS:FRDM)
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
常见问题解答
FRDM股票今天的价格是多少？
Freedom 100 Emerging Markets ETF股票今天的定价为46.38。它在46.27 - 46.64范围内交易，昨天的收盘价为45.78，交易量达到104。FRDM的实时价格图表显示了这些更新。
Freedom 100 Emerging Markets ETF股票是否支付股息？
Freedom 100 Emerging Markets ETF目前的价值为46.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.99%和USD。实时查看图表以跟踪FRDM走势。
如何购买FRDM股票？
您可以以46.38的当前价格购买Freedom 100 Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在46.38或46.68附近，而104和0.09%显示市场活动。立即关注FRDM的实时图表更新。
如何投资FRDM股票？
投资Freedom 100 Emerging Markets ETF需要考虑年度范围30.68 - 46.56和当前价格46.38。许多人在以46.38或46.68下订单之前，会比较4.20%和。实时查看FRDM价格图表，了解每日变化。
Freedom 100 Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Freedom 100 Emerging Markets ETF的最高价格是46.56。在30.68 - 46.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Freedom 100 Emerging Markets ETF的绩效。
Freedom 100 Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？
Freedom 100 Emerging Markets ETF（FRDM）的最低价格为30.68。将其与当前的46.38和30.68 - 46.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FRDM股票是什么时候拆分的？
Freedom 100 Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.78和31.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 45.78
- 开盘价
- 46.34
- 卖价
- 46.38
- 买价
- 46.68
- 最低价
- 46.27
- 最高价
- 46.64
- 交易量
- 104
- 日变化
- 1.31%
- 月变化
- 4.20%
- 6个月变化
- 29.92%
- 年变化
- 31.99%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M