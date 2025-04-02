报价部分
FRDM: Freedom 100 Emerging Markets ETF

46.38 USD 0.60 (1.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FRDM汇率已更改1.31%。当日，交易品种以低点46.27和高点46.64进行交易。

关注Freedom 100 Emerging Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FRDM股票今天的价格是多少？

Freedom 100 Emerging Markets ETF股票今天的定价为46.38。它在46.27 - 46.64范围内交易，昨天的收盘价为45.78，交易量达到104。FRDM的实时价格图表显示了这些更新。

Freedom 100 Emerging Markets ETF股票是否支付股息？

Freedom 100 Emerging Markets ETF目前的价值为46.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.99%和USD。实时查看图表以跟踪FRDM走势。

如何购买FRDM股票？

您可以以46.38的当前价格购买Freedom 100 Emerging Markets ETF股票。订单通常设置在46.38或46.68附近，而104和0.09%显示市场活动。立即关注FRDM的实时图表更新。

如何投资FRDM股票？

投资Freedom 100 Emerging Markets ETF需要考虑年度范围30.68 - 46.56和当前价格46.38。许多人在以46.38或46.68下订单之前，会比较4.20%和。实时查看FRDM价格图表，了解每日变化。

Freedom 100 Emerging Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Freedom 100 Emerging Markets ETF的最高价格是46.56。在30.68 - 46.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Freedom 100 Emerging Markets ETF的绩效。

Freedom 100 Emerging Markets ETF股票的最低价格是多少？

Freedom 100 Emerging Markets ETF（FRDM）的最低价格为30.68。将其与当前的46.38和30.68 - 46.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FRDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FRDM股票是什么时候拆分的？

Freedom 100 Emerging Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.78和31.99%中可见。

日范围
46.27 46.64
年范围
30.68 46.64
前一天收盘价
45.78
开盘价
46.34
卖价
46.38
买价
46.68
最低价
46.27
最高价
46.64
交易量
104
日变化
1.31%
月变化
4.20%
6个月变化
29.92%
年变化
31.99%
