CotaçõesSeções
Moedas / FRDM
Voltar para Ações

FRDM: Freedom 100 Emerging Markets ETF

46.38 USD 0.60 (1.31%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FRDM para hoje mudou para 1.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.27 e o mais alto foi 46.64.

Veja a dinâmica do par de moedas Freedom 100 Emerging Markets ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FRDM Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FRDM hoje?

Hoje Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) está avaliado em 46.38. O instrumento é negociado dentro de 46.27 - 46.64, o fechamento de ontem foi 45.78, e o volume de negociação atingiu 115. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FRDM em tempo real.

As ações de Freedom 100 Emerging Markets ETF pagam dividendos?

Atualmente Freedom 100 Emerging Markets ETF está avaliado em 46.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 31.99% e USD. Monitore os movimentos de FRDM no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FRDM?

Você pode comprar ações de Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) pelo preço atual 46.38. Ordens geralmente são executadas perto de 46.38 ou 46.68, enquanto 115 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FRDM no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FRDM?

Investir em Freedom 100 Emerging Markets ETF envolve considerar a faixa anual 30.68 - 46.56 e o preço atual 46.38. Muitos comparam 4.20% e 29.92% antes de enviar ordens em 46.38 ou 46.68. Estude as mudanças diárias de preço de FRDM no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Freedom 100 Emerging Markets ETF?

O maior preço de Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) no último ano foi 46.56. As ações oscilaram bastante dentro de 30.68 - 46.56, e a comparação com 45.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Freedom 100 Emerging Markets ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Freedom 100 Emerging Markets ETF?

O menor preço de Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) no ano foi 30.68. A comparação com o preço atual 46.38 e 30.68 - 46.56 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FRDM em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FRDM?

No passado Freedom 100 Emerging Markets ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.78 e 31.99% após os eventos corporativos.

Faixa diária
46.27 46.64
Faixa anual
30.68 46.64
Fechamento anterior
45.78
Open
46.34
Bid
46.38
Ask
46.68
Low
46.27
High
46.64
Volume
115
Mudança diária
1.31%
Mudança mensal
4.20%
Mudança de 6 meses
29.92%
Mudança anual
31.99%
16 outubro, quinta-feira
00:00
ALL
Reunião do FMI
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.2%
Prév.
0.6%
12:30
USD
Núcleo do Índice de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Projeções de Vendas no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.3%
Prév.
0.7%
12:30
USD
Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Núcleo do Índice de Preços ao Produtor (Mensal)
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
-12.8
Projeç.
4.8
Prév.
23.2
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
4.6
Projeç.
8.3
Prév.
5.6
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Waller, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Estoques das Empresas
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.2%
14:00
USD
Estoques no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.0%
Prév.
0.0%
14:00
USD
Estoques no Varejo, excl. Automóveis
Atu.
Projeç.
Prév.
0.3%
14:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
3.524 milh
Projeç.
-2.689 milh
Prév.
3.715 milh
16:00
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
-0.703 milh
Projeç.
-0.276 milh
Prév.
-0.763 milh