FRDM: Freedom 100 Emerging Markets ETF
A taxa do FRDM para hoje mudou para 1.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.27 e o mais alto foi 46.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Freedom 100 Emerging Markets ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRDM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FRDM hoje?
Hoje Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) está avaliado em 46.38. O instrumento é negociado dentro de 46.27 - 46.64, o fechamento de ontem foi 45.78, e o volume de negociação atingiu 115. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FRDM em tempo real.
As ações de Freedom 100 Emerging Markets ETF pagam dividendos?
Atualmente Freedom 100 Emerging Markets ETF está avaliado em 46.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 31.99% e USD. Monitore os movimentos de FRDM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FRDM?
Você pode comprar ações de Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) pelo preço atual 46.38. Ordens geralmente são executadas perto de 46.38 ou 46.68, enquanto 115 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FRDM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FRDM?
Investir em Freedom 100 Emerging Markets ETF envolve considerar a faixa anual 30.68 - 46.56 e o preço atual 46.38. Muitos comparam 4.20% e 29.92% antes de enviar ordens em 46.38 ou 46.68. Estude as mudanças diárias de preço de FRDM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Freedom 100 Emerging Markets ETF?
O maior preço de Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) no último ano foi 46.56. As ações oscilaram bastante dentro de 30.68 - 46.56, e a comparação com 45.78 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Freedom 100 Emerging Markets ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Freedom 100 Emerging Markets ETF?
O menor preço de Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) no ano foi 30.68. A comparação com o preço atual 46.38 e 30.68 - 46.56 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FRDM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FRDM?
No passado Freedom 100 Emerging Markets ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 45.78 e 31.99% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 45.78
- Open
- 46.34
- Bid
- 46.38
- Ask
- 46.68
- Low
- 46.27
- High
- 46.64
- Volume
- 115
- Mudança diária
- 1.31%
- Mudança mensal
- 4.20%
- Mudança de 6 meses
- 29.92%
- Mudança anual
- 31.99%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- 0.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- 0.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- -12.8
- Projeç.
- 4.8
- Prév.
- 23.2
- Atu.
- 4.6
- Projeç.
- 8.3
- Prév.
- 5.6
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.1%
- Prév.
- 0.2%
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.0%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 0.3%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.524 milh
- Projeç.
- -2.689 milh
- Prév.
- 3.715 milh
- Atu.
- -0.703 milh
- Projeç.
- -0.276 milh
- Prév.
- -0.763 milh