FPEI: First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF

19.46 USD 0.06 (0.31%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FPEI fiyatı bugün 0.31% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.45 ve Yüksek fiyatı olarak 19.50 aralığında işlem gördü.

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FPEI haberleri

Sıkça sorulan sorular

FPEI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF hisse senedi 19.46 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 19.45 - 19.50 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 19.40 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 398 değerine ulaştı. FPEI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF hisse senedi şu anda 19.46 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 3.62% ve USD değerlerini izler. FPEI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FPEI hisse senedi nasıl alınır?

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF hisselerini şu anki 19.46 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 19.46 ve Ask 19.76 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 398 ve günlük değişim oranı -0.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FPEI fiyat hareketlerini takip edin.

FPEI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 17.80 - 19.50 ve mevcut fiyatı 19.46 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 19.46 veya Ask 19.76 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.62% ve 6 aylık değişim oranı 5.70% değerlerini karşılaştırır. FPEI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF hisse senedi yıllık olarak 19.50 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 17.80 - 19.50). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 19.40 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF performansını takip edin.

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 17.80 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 19.46 ve hareket ettiği yıllık aralık 17.80 - 19.50 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FPEI fiyat hareketlerini izleyin.

FPEI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 19.40 ve yıllık değişim oranı 3.62% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
19.45 19.50
Yıllık aralık
17.80 19.50
Önceki kapanış
19.40
Açılış
19.48
Satış
19.46
Alış
19.76
Düşük
19.45
Yüksek
19.50
Hacim
398
Günlük değişim
0.31%
Aylık değişim
0.62%
6 aylık değişim
5.70%
Yıllık değişim
3.62%
