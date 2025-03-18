- Übersicht
FPEI: First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
Der Wechselkurs von FPEI hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.44 bis zu einem Hoch von 19.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FPEI News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FPEI heute?
Die Aktie von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) notiert heute bei 19.46. Sie wird innerhalb einer Spanne von 19.44 - 19.46 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 19.46 und das Handelsvolumen erreichte 145. Das Live-Chart von FPEI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FPEI Dividenden?
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF wird derzeit mit 19.46 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 3.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FPEI zu verfolgen.
Wie kaufe ich FPEI-Aktien?
Sie können Aktien von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) zum aktuellen Kurs von 19.46 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 19.46 oder 19.76 platziert, während 145 und 0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FPEI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FPEI-Aktien?
Bei einer Investition in First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF müssen die jährliche Spanne 17.80 - 19.50 und der aktuelle Kurs 19.46 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.62% und 5.70%, bevor sie Orders zu 19.46 oder 19.76 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FPEI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?
Der höchste Kurs von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) im vergangenen Jahr lag bei 19.50. Innerhalb von 17.80 - 19.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 19.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?
Der niedrigste Kurs von First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) im Laufe des Jahres betrug 17.80. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 19.46 und der Spanne 17.80 - 19.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FPEI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FPEI statt?
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 19.46 und 3.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.46
- Eröffnung
- 19.45
- Bid
- 19.46
- Ask
- 19.76
- Tief
- 19.44
- Hoch
- 19.46
- Volumen
- 145
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.62%
- 6-Monatsänderung
- 5.70%
- Jahresänderung
- 3.62%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.307 M
- Akt
-
- Erw
- 1.333 M
- Vorh
- 1.312 M
- Akt
-
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -8.5%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- -0.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
-
- Erw
- 1.2%
- Vorh
- 0.9%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 547
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- $108.6 B
- Vorh
- $49.2 B