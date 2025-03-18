クォートセクション
通貨 / FPEI
FPEI: First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF

19.46 USD 0.06 (0.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FPEIの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり19.45の安値と19.50の高値で取引されました。

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

FPEI株の現在の価格は？

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFの株価は本日19.46です。19.45 - 19.50内で取引され、前日の終値は19.40、取引量は398に達しました。FPEIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFの株は配当を出しますか？

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFの現在の価格は19.46です。配当方針は会社によりますが、投資家は3.62%やUSDにも注目します。FPEIの動きはライブチャートで確認できます。

FPEI株を買う方法は？

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFの株は現在19.46で購入可能です。注文は通常19.46または19.76付近で行われ、398や-0.10%が市場の動きを示します。FPEIの最新情報はライブチャートで確認できます。

FPEI株に投資する方法は？

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFへの投資では、年間の値幅17.80 - 19.50と現在の19.46を考慮します。注文は多くの場合19.46や19.76で行われる前に、0.62%や5.70%と比較されます。FPEIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFの株の最高値は？

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFの過去1年の最高値は19.50でした。17.80 - 19.50内で株価は大きく変動し、19.40と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFの株の最低値は？

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF(FPEI)の年間最安値は17.80でした。現在の19.46や17.80 - 19.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FPEIの動きはライブチャートで確認できます。

FPEIの株式分割はいつ行われましたか？

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、19.40、3.62%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
19.45 19.50
1年のレンジ
17.80 19.50
以前の終値
19.40
始値
19.48
買値
19.46
買値
19.76
安値
19.45
高値
19.50
出来高
398
1日の変化
0.31%
1ヶ月の変化
0.62%
6ヶ月の変化
5.70%
1年の変化
3.62%
