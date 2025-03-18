- Aperçu
FPEI: First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
Le taux de change de FPEI a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.45 et à un maximum de 19.50.
Suivez la dynamique First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FPEI aujourd'hui ?
L'action First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF est cotée à 19.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 19.45 - 19.50, a clôturé hier à 19.40 et son volume d'échange a atteint 398. Le graphique en temps réel du cours de FPEI présente ces mises à jour.
L'action First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF est actuellement valorisé à 19.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FPEI.
Comment acheter des actions FPEI ?
Vous pouvez acheter des actions First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF au cours actuel de 19.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.46 ou de 19.76, le 398 et le -0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FPEI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FPEI ?
Investir dans First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.80 - 19.50 et le prix actuel 19.46. Beaucoup comparent 0.62% et 5.70% avant de passer des ordres à 19.46 ou 19.76. Consultez le graphique du cours de FPEI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF ?
Le cours le plus élevé de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF l'année dernière était 19.50. Au cours de 17.80 - 19.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.40 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF ?
Le cours le plus bas de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) sur l'année a été 17.80. Sa comparaison avec 19.46 et 17.80 - 19.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FPEI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FPEI a-t-elle été divisée ?
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.40 et 3.62% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 19.40
- Ouverture
- 19.48
- Bid
- 19.46
- Ask
- 19.76
- Plus Bas
- 19.45
- Plus Haut
- 19.50
- Volume
- 398
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 0.62%
- Changement à 6 Mois
- 5.70%
- Changement Annuel
- 3.62%
