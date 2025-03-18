CotationsSections
Devises / FPEI
FPEI: First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF

19.46 USD 0.06 (0.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FPEI a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.45 et à un maximum de 19.50.

Suivez la dynamique First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FPEI Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FPEI aujourd'hui ?

L'action First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF est cotée à 19.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 19.45 - 19.50, a clôturé hier à 19.40 et son volume d'échange a atteint 398. Le graphique en temps réel du cours de FPEI présente ces mises à jour.

L'action First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF verse-t-elle des dividendes ?

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF est actuellement valorisé à 19.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 3.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FPEI.

Comment acheter des actions FPEI ?

Vous pouvez acheter des actions First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF au cours actuel de 19.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 19.46 ou de 19.76, le 398 et le -0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FPEI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FPEI ?

Investir dans First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.80 - 19.50 et le prix actuel 19.46. Beaucoup comparent 0.62% et 5.70% avant de passer des ordres à 19.46 ou 19.76. Consultez le graphique du cours de FPEI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF ?

Le cours le plus élevé de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF l'année dernière était 19.50. Au cours de 17.80 - 19.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 19.40 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF ?

Le cours le plus bas de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) sur l'année a été 17.80. Sa comparaison avec 19.46 et 17.80 - 19.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FPEI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FPEI a-t-elle été divisée ?

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 19.40 et 3.62% après les opérations sur titres.

Range quotidien
19.45 19.50
Range Annuel
17.80 19.50
Clôture Précédente
19.40
Ouverture
19.48
Bid
19.46
Ask
19.76
Plus Bas
19.45
Plus Haut
19.50
Volume
398
Changement quotidien
0.31%
Changement Mensuel
0.62%
Changement à 6 Mois
5.70%
Changement Annuel
3.62%
16 octobre, jeudi
00:00
ALL
Réunion du FMI
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Ventes au Détail m/m
Act
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Ventes au détail de base m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Contrôle de la Vente au Détail m/m
Act
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
PPI m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP de base m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice manufacturier de la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
-12.8
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Emploi à la Réserve Fédérale de Philadelphie
Act
4.6
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale, Waller
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
Discours du Vice-Président Barr de la Fed pour la Supervision
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Stocks des Entreprises m/m
Act
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Stocks de détail m/m
Act
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Stocks de détail à l’exclusion de Autos m/m
Act
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discours du gouverneur de la Réserve Fédérale Bowman
Act
Fcst
Prev
16:00
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
3.524 M
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
-0.703 M
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M