Le taux de change de FPEI a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.45 et à un maximum de 19.50.

Suivez la dynamique First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.