FPEI: First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
今日FPEI汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点19.47和高点19.50进行交易。
关注First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FPEI新闻
- Preferred Stock ETF (FPEI) Hits Fresh 52-Week High
- Tax Treatment Of Preferreds Vs. Bonds: Why Qualified Dividends Matter More Now
- How A U.S. Government Shutdown Could Impact Preferred Stock Issuers
- Why Preferred Investors Need To Understand Negative Yield To Call
- Qualified Dividend Income: Edging Out Bond Interest When It Comes To Taxes
常见问题解答
FPEI股票今天的价格是多少？
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF股票今天的定价为19.48。它在19.47 - 19.50范围内交易，昨天的收盘价为19.40，交易量达到268。FPEI的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF股票是否支付股息？
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF目前的价值为19.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.73%和USD。实时查看图表以跟踪FPEI走势。
如何购买FPEI股票？
您可以以19.48的当前价格购买First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF股票。订单通常设置在19.48或19.78附近，而268和0.00%显示市场活动。立即关注FPEI的实时图表更新。
如何投资FPEI股票？
投资First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF需要考虑年度范围17.80 - 19.50和当前价格19.48。许多人在以19.48或19.78下订单之前，会比较0.72%和。实时查看FPEI价格图表，了解每日变化。
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF的最高价格是19.50。在17.80 - 19.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF的绩效。
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF（FPEI）的最低价格为17.80。将其与当前的19.48和17.80 - 19.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPEI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FPEI股票是什么时候拆分的？
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.40和3.73%中可见。
- 前一天收盘价
- 19.40
- 开盘价
- 19.48
- 卖价
- 19.48
- 买价
- 19.78
- 最低价
- 19.47
- 最高价
- 19.50
- 交易量
- 268
- 日变化
- 0.41%
- 月变化
- 0.72%
- 6个月变化
- 5.81%
- 年变化
- 3.73%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- 0.6%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- -0.3%
- 前值
- 0.7%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- -12.8
- 预测值
- 4.8
- 前值
- 23.2
- 实际值
- 4.6
- 预测值
- 8.3
- 前值
- 5.6
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
-
- 预测值
- 0.1%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.0%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 3.524 M
- 预测值
- -2.689 M
- 前值
- 3.715 M
- 实际值
- -0.703 M
- 预测值
- -0.276 M
- 前值
- -0.763 M