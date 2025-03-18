报价部分
货币 / FPEI
FPEI: First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF

19.48 USD 0.08 (0.41%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FPEI汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点19.47和高点19.50进行交易。

关注First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

FPEI股票今天的价格是多少？

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF股票今天的定价为19.48。它在19.47 - 19.50范围内交易，昨天的收盘价为19.40，交易量达到268。FPEI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF股票是否支付股息？

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF目前的价值为19.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.73%和USD。实时查看图表以跟踪FPEI走势。

如何购买FPEI股票？

您可以以19.48的当前价格购买First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF股票。订单通常设置在19.48或19.78附近，而268和0.00%显示市场活动。立即关注FPEI的实时图表更新。

如何投资FPEI股票？

投资First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF需要考虑年度范围17.80 - 19.50和当前价格19.48。许多人在以19.48或19.78下订单之前，会比较0.72%和。实时查看FPEI价格图表，了解每日变化。

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF的最高价格是19.50。在17.80 - 19.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF的绩效。

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF（FPEI）的最低价格为17.80。将其与当前的19.48和17.80 - 19.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FPEI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FPEI股票是什么时候拆分的？

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、19.40和3.73%中可见。

日范围
19.47 19.50
年范围
17.80 19.50
前一天收盘价
19.40
开盘价
19.48
卖价
19.48
买价
19.78
最低价
19.47
最高价
19.50
交易量
268
日变化
0.41%
月变化
0.72%
6个月变化
5.81%
年变化
3.73%
16 十月, 星期四
00:00
ALL
IMF峰会
实际值
预测值
前值
12:30
USD
零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
-0.2%
前值
0.6%
12:30
USD
核心零售销售指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.7%
12:30
USD
零售管理月率m/m
实际值
预测值
-0.3%
前值
0.7%
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
前值
12:30
USD
费城联储制造业指数
实际值
-12.8
预测值
4.8
前值
23.2
12:30
USD
费城联储就业指数
实际值
4.6
预测值
8.3
前值
5.6
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
前值
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
商业库存指数月率 m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
14:00
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.0%
前值
0.0%
14:00
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.3%
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA 原油库存变化
实际值
3.524 M
预测值
-2.689 M
前值
3.715 M
16:00
USD
EIA 库欣原油库存变化
实际值
-0.703 M
预测值
-0.276 M
前值
-0.763 M