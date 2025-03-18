CotaçõesSeções
FPEI: First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF

19.46 USD 0.06 (0.31%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FPEI para hoje mudou para 0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.45 e o mais alto foi 19.50.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

FPEI Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FPEI hoje?

Hoje First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) está avaliado em 19.46. O instrumento é negociado dentro de 19.45 - 19.50, o fechamento de ontem foi 19.40, e o volume de negociação atingiu 398. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FPEI em tempo real.

As ações de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF pagam dividendos?

Atualmente First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF está avaliado em 19.46. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 3.62% e USD. Monitore os movimentos de FPEI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FPEI?

Você pode comprar ações de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) pelo preço atual 19.46. Ordens geralmente são executadas perto de 19.46 ou 19.76, enquanto 398 e -0.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FPEI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FPEI?

Investir em First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF envolve considerar a faixa anual 17.80 - 19.50 e o preço atual 19.46. Muitos comparam 0.62% e 5.70% antes de enviar ordens em 19.46 ou 19.76. Estude as mudanças diárias de preço de FPEI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?

O maior preço de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) no último ano foi 19.50. As ações oscilaram bastante dentro de 17.80 - 19.50, e a comparação com 19.40 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?

O menor preço de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) no ano foi 17.80. A comparação com o preço atual 19.46 e 17.80 - 19.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FPEI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FPEI?

No passado First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 19.40 e 3.62% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.45 19.50
Faixa anual
17.80 19.50
Fechamento anterior
19.40
Open
19.48
Bid
19.46
Ask
19.76
Low
19.45
High
19.50
Volume
398
Mudança diária
0.31%
Mudança mensal
0.62%
Mudança de 6 meses
5.70%
Mudança anual
3.62%
