QuotazioniSezioni
Valute / FPEI
Tornare a Azioni

FPEI: First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF

19.46 USD 0.06 (0.31%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FPEI ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.45 e ad un massimo di 19.50.

Segui le dinamiche di First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FPEI News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni FPEI oggi?

Oggi le azioni First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF sono prezzate a 19.46. Viene scambiato all'interno di 19.45 - 19.50, la chiusura di ieri è stata 19.40 e il volume degli scambi ha raggiunto 398. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FPEI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF pagano dividendi?

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF è attualmente valutato a 19.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FPEI.

Come acquistare azioni FPEI?

Puoi acquistare azioni First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF al prezzo attuale di 19.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.46 o 19.76, mentre 398 e -0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FPEI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni FPEI?

Investire in First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 17.80 - 19.50 e il prezzo attuale 19.46. Molti confrontano 0.62% e 5.70% prima di effettuare ordini su 19.46 o 19.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FPEI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?

Il prezzo massimo di First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF nell'ultimo anno è stato 19.50. All'interno di 17.80 - 19.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.40 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?

Il prezzo più basso di First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) nel corso dell'anno è stato 17.80. Confrontandolo con gli attuali 19.46 e 17.80 - 19.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FPEI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FPEI?

First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.40 e 3.62%.

Intervallo Giornaliero
19.45 19.50
Intervallo Annuale
17.80 19.50
Chiusura Precedente
19.40
Apertura
19.48
Bid
19.46
Ask
19.76
Minimo
19.45
Massimo
19.50
Volume
398
Variazione giornaliera
0.31%
Variazione Mensile
0.62%
Variazione Semestrale
5.70%
Variazione Annuale
3.62%
16 ottobre, giovedì
00:00
ALL
Meeting FMI
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Vendite al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
-0.2%
Prev
0.6%
12:30
USD
Vendite al Dettaglio Core m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.7%
12:30
USD
Controllo Retail m/m
Agire
Fcst
-0.3%
Prev
0.7%
12:30
USD
IPP m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
IPP Core m/m
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Indice Manifatturiero della Fed di Filadelfia
Agire
-12.8
Fcst
4.8
Prev
23.2
12:30
USD
Occupazione della Fed di Filadelfia
Agire
4.6
Fcst
8.3
Prev
5.6
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Governatore Waller della Fed
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
Discorso del Vicepresidente per la Supervisione Barr della Fed
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Scorte Aziendali m/m
Agire
Fcst
0.1%
Prev
0.2%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio m/m
Agire
Fcst
0.0%
Prev
0.0%
14:00
USD
Scorte al Dettaglio escl. Auto m/m
Agire
Fcst
Prev
0.3%
14:00
USD
Discorso del Governatore Bowman della Fed
Agire
Fcst
Prev
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
3.524 M
Fcst
-2.689 M
Prev
3.715 M
16:00
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.703 M
Fcst
-0.276 M
Prev
-0.763 M