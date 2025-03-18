- Panoramica
FPEI: First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
Il tasso di cambio FPEI ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.45 e ad un massimo di 19.50.
Segui le dinamiche di First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FPEI News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FPEI oggi?
Oggi le azioni First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF sono prezzate a 19.46. Viene scambiato all'interno di 19.45 - 19.50, la chiusura di ieri è stata 19.40 e il volume degli scambi ha raggiunto 398. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FPEI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF pagano dividendi?
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF è attualmente valutato a 19.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 3.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FPEI.
Come acquistare azioni FPEI?
Puoi acquistare azioni First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF al prezzo attuale di 19.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 19.46 o 19.76, mentre 398 e -0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FPEI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FPEI?
Investire in First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 17.80 - 19.50 e il prezzo attuale 19.46. Molti confrontano 0.62% e 5.70% prima di effettuare ordini su 19.46 o 19.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FPEI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?
Il prezzo massimo di First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF nell'ultimo anno è stato 19.50. All'interno di 17.80 - 19.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 19.40 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?
Il prezzo più basso di First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) nel corso dell'anno è stato 17.80. Confrontandolo con gli attuali 19.46 e 17.80 - 19.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FPEI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FPEI?
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 19.40 e 3.62%.
- Chiusura Precedente
- 19.40
- Apertura
- 19.48
- Bid
- 19.46
- Ask
- 19.76
- Minimo
- 19.45
- Massimo
- 19.50
- Volume
- 398
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- 0.62%
- Variazione Semestrale
- 5.70%
- Variazione Annuale
- 3.62%
