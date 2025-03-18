- Panorámica
FPEI: First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
El tipo de cambio de FPEI de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.45, mientras que el máximo ha alcanzado 19.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FPEI News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FPEI hoy?
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) se evalúa hoy en 19.46. El instrumento se negocia dentro de 19.45 - 19.50; el cierre de ayer ha sido 19.40 y el volumen comercial ha alcanzado 398. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FPEI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF se evalúa actualmente en 19.46. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 3.62% y USD. Monitoree los movimientos de FPEI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FPEI?
Puede comprar acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) al precio actual de 19.46. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 19.46 o 19.76, mientras que 398 y -0.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FPEI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FPEI?
Invertir en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 17.80 - 19.50 y el precio actual 19.46. Muchos comparan 0.62% y 5.70% antes de colocar órdenes en 19.46 o 19.76. Estudie los cambios diarios de precios de FPEI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?
El precio más alto de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) en el último año ha sido 19.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.80 - 19.50, una comparación con 19.40 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?
El precio más bajo de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) para el año ha sido 17.80. La comparación con los actuales 19.46 y 17.80 - 19.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FPEI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FPEI?
En el pasado, First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 19.40 y 3.62% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 19.40
- Open
- 19.48
- Bid
- 19.46
- Ask
- 19.76
- Low
- 19.45
- High
- 19.50
- Volumen
- 398
- Cambio diario
- 0.31%
- Cambio mensual
- 0.62%
- Cambio a 6 meses
- 5.70%
- Cambio anual
- 3.62%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- 0.6%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- -0.3%
- Prev.
- 0.7%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- -12.8
- Pronós.
- 4.8
- Prev.
- 23.2
- Act.
- 4.6
- Pronós.
- 8.3
- Prev.
- 5.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
-
- Pronós.
- 0.1%
- Prev.
- 0.2%
- Act.
-
- Pronós.
- 0.0%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 3.524 M
- Pronós.
- -2.689 M
- Prev.
- 3.715 M
- Act.
- -0.703 M
- Pronós.
- -0.276 M
- Prev.
- -0.763 M