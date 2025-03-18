- Обзор рынка
FPEI: First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
Курс FPEI за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.45, а максимальная — 19.50.
Следите за динамикой First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FPEI
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FPEI сегодня?
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) сегодня оценивается на уровне 19.46. Инструмент торгуется в пределах 19.45 - 19.50, вчерашнее закрытие составило 19.40, а торговый объем достиг 398. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FPEI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF в настоящее время оценивается в 19.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.62% и USD. Отслеживайте движения FPEI на графике в реальном времени.
Как купить акции FPEI?
Вы можете купить акции First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) по текущей цене 19.46. Ордера обычно размещаются около 19.46 или 19.76, тогда как 398 и -0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FPEI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FPEI?
Инвестирование в First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF предполагает учет годового диапазона 17.80 - 19.50 и текущей цены 19.46. Многие сравнивают 0.62% и 5.70% перед размещением ордеров на 19.46 или 19.76. Изучайте ежедневные изменения цены FPEI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?
Самая высокая цена First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) за последний год составила 19.50. Акции заметно колебались в пределах 17.80 - 19.50, сравнение с 19.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF?
Самая низкая цена First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) за год составила 17.80. Сравнение с текущими 19.46 и 17.80 - 19.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FPEI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FPEI?
В прошлом First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.40 и 3.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 19.40
- Open
- 19.48
- Bid
- 19.46
- Ask
- 19.76
- Low
- 19.45
- High
- 19.50
- Объем
- 398
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 0.62%
- 6-месячное изменение
- 5.70%
- Годовое изменение
- 3.62%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -0.2%
- Пред.
- 0.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- 0.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- -12.8
- Прог.
- 4.8
- Пред.
- 23.2
- Акт.
- 4.6
- Прог.
- 8.3
- Пред.
- 5.6
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
- Акт.
-
- Прог.
- 0.0%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.3%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.524 млн
- Прог.
- -2.689 млн
- Пред.
- 3.715 млн
- Акт.
- -0.703 млн
- Прог.
- -0.276 млн
- Пред.
- -0.763 млн