FNDC hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Schwab Fundamental International Small Company Index ETF hisse senedi 44.53 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 44.50 - 44.84 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 44.99 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 296 değerine ulaştı. FNDC canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Schwab Fundamental International Small Company Index ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Schwab Fundamental International Small Company Index ETF hisse senedi şu anda 44.53 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 23.66% ve USD değerlerini izler. FNDC hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FNDC hisse senedi nasıl alınır? Schwab Fundamental International Small Company Index ETF hisselerini şu anki 44.53 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 44.53 ve Ask 44.83 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 296 ve günlük değişim oranı -0.62% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FNDC fiyat hareketlerini takip edin.

FNDC hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Schwab Fundamental International Small Company Index ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 32.64 - 45.41 ve mevcut fiyatı 44.53 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 44.53 veya Ask 44.83 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.34% ve 6 aylık değişim oranı 17.40% değerlerini karşılaştırır. FNDC fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Schwab Fundamental International Small Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Schwab Fundamental International Small Equity ETF hisse senedi yıllık olarak 45.41 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 32.64 - 45.41). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 44.99 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Schwab Fundamental International Small Company Index ETF performansını takip edin.

Schwab Fundamental International Small Equity ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) hisse senedi yıllık olarak en düşük 32.64 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 44.53 ve hareket ettiği yıllık aralık 32.64 - 45.41 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FNDC fiyat hareketlerini izleyin.