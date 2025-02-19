クォートセクション
通貨 / FNDC
株に戻る

FNDC: Schwab Fundamental International Small Company Index ETF

44.53 USD 0.46 (1.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FNDCの今日の為替レートは、-1.02%変化しました。日中、通貨は1あたり44.50の安値と44.84の高値で取引されました。

Schwab Fundamental International Small Company Index ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNDC News

よくあるご質問

FNDC株の現在の価格は？

Schwab Fundamental International Small Company Index ETFの株価は本日44.53です。44.50 - 44.84内で取引され、前日の終値は44.99、取引量は296に達しました。FNDCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Schwab Fundamental International Small Company Index ETFの株は配当を出しますか？

Schwab Fundamental International Small Company Index ETFの現在の価格は44.53です。配当方針は会社によりますが、投資家は23.66%やUSDにも注目します。FNDCの動きはライブチャートで確認できます。

FNDC株を買う方法は？

Schwab Fundamental International Small Company Index ETFの株は現在44.53で購入可能です。注文は通常44.53または44.83付近で行われ、296や-0.62%が市場の動きを示します。FNDCの最新情報はライブチャートで確認できます。

FNDC株に投資する方法は？

Schwab Fundamental International Small Company Index ETFへの投資では、年間の値幅32.64 - 45.41と現在の44.53を考慮します。注文は多くの場合44.53や44.83で行われる前に、-0.34%や17.40%と比較されます。FNDCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Schwab Fundamental International Small Equity ETFの株の最高値は？

Schwab Fundamental International Small Equity ETFの過去1年の最高値は45.41でした。32.64 - 45.41内で株価は大きく変動し、44.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Schwab Fundamental International Small Company Index ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Schwab Fundamental International Small Equity ETFの株の最低値は？

Schwab Fundamental International Small Equity ETF(FNDC)の年間最安値は32.64でした。現在の44.53や32.64 - 45.41と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。FNDCの動きはライブチャートで確認できます。

FNDCの株式分割はいつ行われましたか？

Schwab Fundamental International Small Company Index ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、44.99、23.66%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
44.50 44.84
1年のレンジ
32.64 45.41
以前の終値
44.99
始値
44.81
買値
44.53
買値
44.83
安値
44.50
高値
44.84
出来高
296
1日の変化
-1.02%
1ヶ月の変化
-0.34%
6ヶ月の変化
17.40%
1年の変化
23.66%
08 10月, 水曜日
13:30
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
3.334 M
1.792 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.205 M
-0.271 M
17:00
USD
10年債入札
実際
期待
4.033%
18:00
USD
FOMC議事録
実際
期待
21:45
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待