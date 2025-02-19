КотировкиРазделы
FNDC: Schwab Fundamental International Small Company Index ETF

44.53 USD 0.46 (1.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FNDC за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.50, а максимальная — 44.84.

Следите за динамикой Schwab Fundamental International Small Company Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости FNDC

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FNDC сегодня?

Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC) сегодня оценивается на уровне 44.53. Инструмент торгуется в пределах 44.50 - 44.84, вчерашнее закрытие составило 44.99, а торговый объем достиг 296. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FNDC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Schwab Fundamental International Small Company Index ETF?

Schwab Fundamental International Small Company Index ETF в настоящее время оценивается в 44.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.66% и USD. Отслеживайте движения FNDC на графике в реальном времени.

Как купить акции FNDC?

Вы можете купить акции Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC) по текущей цене 44.53. Ордера обычно размещаются около 44.53 или 44.83, тогда как 296 и -0.62% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FNDC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FNDC?

Инвестирование в Schwab Fundamental International Small Company Index ETF предполагает учет годового диапазона 32.64 - 45.41 и текущей цены 44.53. Многие сравнивают -0.34% и 17.40% перед размещением ордеров на 44.53 или 44.83. Изучайте ежедневные изменения цены FNDC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Schwab Fundamental International Small Equity ETF?

Самая высокая цена Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) за последний год составила 45.41. Акции заметно колебались в пределах 32.64 - 45.41, сравнение с 44.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Schwab Fundamental International Small Company Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Schwab Fundamental International Small Equity ETF?

Самая низкая цена Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) за год составила 32.64. Сравнение с текущими 44.53 и 32.64 - 45.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FNDC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FNDC?

В прошлом Schwab Fundamental International Small Company Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.99 и 23.66% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.50 44.84
Годовой диапазон
32.64 45.41
Предыдущее закрытие
44.99
Open
44.81
Bid
44.53
Ask
44.83
Low
44.50
High
44.84
Объем
296
Дневное изменение
-1.02%
Месячное изменение
-0.34%
6-месячное изменение
17.40%
Годовое изменение
23.66%
