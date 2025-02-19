- Aperçu
FNDC: Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
Le taux de change de FNDC a changé de -0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.55 et à un maximum de 44.84.
Suivez la dynamique Schwab Fundamental International Small Company Index ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FNDC Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FNDC aujourd'hui ?
L'action Schwab Fundamental International Small Company Index ETF est cotée à 44.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 44.55 - 44.84, a clôturé hier à 44.99 et son volume d'échange a atteint 71. Le graphique en temps réel du cours de FNDC présente ces mises à jour.
L'action Schwab Fundamental International Small Company Index ETF verse-t-elle des dividendes ?
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF est actuellement valorisé à 44.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 23.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FNDC.
Comment acheter des actions FNDC ?
Vous pouvez acheter des actions Schwab Fundamental International Small Company Index ETF au cours actuel de 44.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 44.55 ou de 44.85, le 71 et le -0.58% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FNDC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FNDC ?
Investir dans Schwab Fundamental International Small Company Index ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 32.64 - 45.41 et le prix actuel 44.55. Beaucoup comparent -0.29% et 17.45% avant de passer des ordres à 44.55 ou 44.85. Consultez le graphique du cours de FNDC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Schwab Fundamental International Small Equity ETF ?
Le cours le plus élevé de Schwab Fundamental International Small Equity ETF l'année dernière était 45.41. Au cours de 32.64 - 45.41, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 44.99 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Schwab Fundamental International Small Company Index ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Schwab Fundamental International Small Equity ETF ?
Le cours le plus bas de Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) sur l'année a été 32.64. Sa comparaison avec 44.55 et 32.64 - 45.41 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FNDC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FNDC a-t-elle été divisée ?
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 44.99 et 23.72% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 44.99
- Ouverture
- 44.81
- Bid
- 44.55
- Ask
- 44.85
- Plus Bas
- 44.55
- Plus Haut
- 44.84
- Volume
- 71
- Changement quotidien
- -0.98%
- Changement Mensuel
- -0.29%
- Changement à 6 Mois
- 17.45%
- Changement Annuel
- 23.72%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B