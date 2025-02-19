- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FNDC: Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
Il tasso di cambio FNDC ha avuto una variazione del -0.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.55 e ad un massimo di 44.84.
Segui le dinamiche di Schwab Fundamental International Small Company Index ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FNDC News
- Is Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC) a Strong ETF Right Now?
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Is Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC) a Strong ETF Right Now?
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSCOX)
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- AVDV ETF: Target Developed Market Small Cap Value With This Fund (NYSEARCA:AVDV)
- The Storm Before The Calm
- Fidelity International Small Cap Opportunities Fund Q4 2024 Review (MUTF:FIQJX)
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni FNDC oggi?
Oggi le azioni Schwab Fundamental International Small Company Index ETF sono prezzate a 44.55. Viene scambiato all'interno di 44.55 - 44.84, la chiusura di ieri è stata 44.99 e il volume degli scambi ha raggiunto 71. Il grafico dei prezzi in tempo reale di FNDC mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Schwab Fundamental International Small Company Index ETF pagano dividendi?
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF è attualmente valutato a 44.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 23.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di FNDC.
Come acquistare azioni FNDC?
Puoi acquistare azioni Schwab Fundamental International Small Company Index ETF al prezzo attuale di 44.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 44.55 o 44.85, mentre 71 e -0.58% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di FNDC sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni FNDC?
Investire in Schwab Fundamental International Small Company Index ETF implica considerare l'intervallo annuale 32.64 - 45.41 e il prezzo attuale 44.55. Molti confrontano -0.29% e 17.45% prima di effettuare ordini su 44.55 o 44.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di FNDC con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Schwab Fundamental International Small Equity ETF?
Il prezzo massimo di Schwab Fundamental International Small Equity ETF nell'ultimo anno è stato 45.41. All'interno di 32.64 - 45.41, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 44.99 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Schwab Fundamental International Small Company Index ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Schwab Fundamental International Small Equity ETF?
Il prezzo più basso di Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) nel corso dell'anno è stato 32.64. Confrontandolo con gli attuali 44.55 e 32.64 - 45.41 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda FNDC muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di FNDC?
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 44.99 e 23.72%.
- Chiusura Precedente
- 44.99
- Apertura
- 44.81
- Bid
- 44.55
- Ask
- 44.85
- Minimo
- 44.55
- Massimo
- 44.84
- Volume
- 71
- Variazione giornaliera
- -0.98%
- Variazione Mensile
- -0.29%
- Variazione Semestrale
- 17.45%
- Variazione Annuale
- 23.72%
- Agire
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Agire
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B