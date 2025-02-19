CotaçõesSeções
FNDC: Schwab Fundamental International Small Company Index ETF

44.53 USD 0.46 (1.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FNDC para hoje mudou para -1.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.50 e o mais alto foi 44.84.

Veja a dinâmica do par de moedas Schwab Fundamental International Small Company Index ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FNDC hoje?

Hoje Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC) está avaliado em 44.53. O instrumento é negociado dentro de 44.50 - 44.84, o fechamento de ontem foi 44.99, e o volume de negociação atingiu 296. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FNDC em tempo real.

As ações de Schwab Fundamental International Small Company Index ETF pagam dividendos?

Atualmente Schwab Fundamental International Small Company Index ETF está avaliado em 44.53. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 23.66% e USD. Monitore os movimentos de FNDC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FNDC?

Você pode comprar ações de Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC) pelo preço atual 44.53. Ordens geralmente são executadas perto de 44.53 ou 44.83, enquanto 296 e -0.62% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FNDC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FNDC?

Investir em Schwab Fundamental International Small Company Index ETF envolve considerar a faixa anual 32.64 - 45.41 e o preço atual 44.53. Muitos comparam -0.34% e 17.40% antes de enviar ordens em 44.53 ou 44.83. Estude as mudanças diárias de preço de FNDC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Schwab Fundamental International Small Equity ETF?

O maior preço de Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) no último ano foi 45.41. As ações oscilaram bastante dentro de 32.64 - 45.41, e a comparação com 44.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Schwab Fundamental International Small Company Index ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Schwab Fundamental International Small Equity ETF?

O menor preço de Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) no ano foi 32.64. A comparação com o preço atual 44.53 e 32.64 - 45.41 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FNDC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FNDC?

No passado Schwab Fundamental International Small Company Index ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 44.99 e 23.66% após os eventos corporativos.

Faixa diária
44.50 44.84
Faixa anual
32.64 45.41
Fechamento anterior
44.99
Open
44.81
Bid
44.53
Ask
44.83
Low
44.50
High
44.84
Volume
296
Mudança diária
-1.02%
Mudança mensal
-0.34%
Mudança de 6 meses
17.40%
Mudança anual
23.66%
07 outubro, terça-feira
12:30
USD
Balança Comercial
Atu.
Projeç.
$​33.988 bilh
Prév.
$​-78.311 bilh
12:30
USD
Volume de Exportações
Atu.
Projeç.
Prév.
$​280.464 bilh
12:30
USD
Volume de Importações
Atu.
Projeç.
Prév.
$​358.775 bilh
14:05
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
16:00
USD
EIA: Previsão do Setor Energético de Curto Prazo
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 3 anos
Atu.
3.576%
Projeç.
Prév.
3.485%
19:00
USD
Mudança de Crédito ao Consumidor do Sistema de Reserva Federal (FRS) (Mensal)
Atu.
$​0.36 bilh
Projeç.
$​11.24 bilh
Prév.
$​18.05 bilh