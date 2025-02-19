- Panorámica
FNDC: Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
El tipo de cambio de FNDC de hoy ha cambiado un -1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 44.50, mientras que el máximo ha alcanzado 44.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Schwab Fundamental International Small Company Index ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FNDC News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FNDC hoy?
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC) se evalúa hoy en 44.53. El instrumento se negocia dentro de 44.50 - 44.84; el cierre de ayer ha sido 44.99 y el volumen comercial ha alcanzado 296. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FNDC en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Schwab Fundamental International Small Company Index ETF?
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF se evalúa actualmente en 44.53. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 23.66% y USD. Monitoree los movimientos de FNDC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FNDC?
Puede comprar acciones de Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC) al precio actual de 44.53. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 44.53 o 44.83, mientras que 296 y -0.62% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FNDC en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FNDC?
Invertir en Schwab Fundamental International Small Company Index ETF implica tener en cuenta el rango anual 32.64 - 45.41 y el precio actual 44.53. Muchos comparan -0.34% y 17.40% antes de colocar órdenes en 44.53 o 44.83. Estudie los cambios diarios de precios de FNDC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Schwab Fundamental International Small Equity ETF?
El precio más alto de Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) en el último año ha sido 45.41. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 32.64 - 45.41, una comparación con 44.99 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Schwab Fundamental International Small Company Index ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Schwab Fundamental International Small Equity ETF?
El precio más bajo de Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) para el año ha sido 32.64. La comparación con los actuales 44.53 y 32.64 - 45.41 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FNDC en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FNDC?
En el pasado, Schwab Fundamental International Small Company Index ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 44.99 y 23.66% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 44.99
- Open
- 44.81
- Bid
- 44.53
- Ask
- 44.83
- Low
- 44.50
- High
- 44.84
- Volumen
- 296
- Cambio diario
- -1.02%
- Cambio mensual
- -0.34%
- Cambio a 6 meses
- 17.40%
- Cambio anual
- 23.66%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.334 M
- Prev.
- 1.792 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.205 M
- Prev.
- -0.271 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.033%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.