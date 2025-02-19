FNDC: Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
今日FNDC汇率已更改-1.02%。当日，交易品种以低点44.50和高点44.84进行交易。
关注Schwab Fundamental International Small Company Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FNDC新闻
常见问题解答
FNDC股票今天的价格是多少？
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF股票今天的定价为44.53。它在44.50 - 44.84范围内交易，昨天的收盘价为44.99，交易量达到296。FNDC的实时价格图表显示了这些更新。
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF股票是否支付股息？
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF目前的价值为44.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.66%和USD。实时查看图表以跟踪FNDC走势。
如何购买FNDC股票？
您可以以44.53的当前价格购买Schwab Fundamental International Small Company Index ETF股票。订单通常设置在44.53或44.83附近，而296和-0.62%显示市场活动。立即关注FNDC的实时图表更新。
如何投资FNDC股票？
投资Schwab Fundamental International Small Company Index ETF需要考虑年度范围32.64 - 45.41和当前价格44.53。许多人在以44.53或44.83下订单之前，会比较-0.34%和。实时查看FNDC价格图表，了解每日变化。
Schwab Fundamental International Small Equity ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Schwab Fundamental International Small Equity ETF的最高价格是45.41。在32.64 - 45.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Fundamental International Small Company Index ETF的绩效。
Schwab Fundamental International Small Equity ETF股票的最低价格是多少？
Schwab Fundamental International Small Equity ETF（FNDC）的最低价格为32.64。将其与当前的44.53和32.64 - 45.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FNDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FNDC股票是什么时候拆分的？
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.99和23.66%中可见。
