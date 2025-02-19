报价部分
货币 / FNDC
回到股票

FNDC: Schwab Fundamental International Small Company Index ETF

44.53 USD 0.46 (1.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FNDC汇率已更改-1.02%。当日，交易品种以低点44.50和高点44.84进行交易。

关注Schwab Fundamental International Small Company Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNDC新闻

常见问题解答

FNDC股票今天的价格是多少？

Schwab Fundamental International Small Company Index ETF股票今天的定价为44.53。它在44.50 - 44.84范围内交易，昨天的收盘价为44.99，交易量达到296。FNDC的实时价格图表显示了这些更新。

Schwab Fundamental International Small Company Index ETF股票是否支付股息？

Schwab Fundamental International Small Company Index ETF目前的价值为44.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.66%和USD。实时查看图表以跟踪FNDC走势。

如何购买FNDC股票？

您可以以44.53的当前价格购买Schwab Fundamental International Small Company Index ETF股票。订单通常设置在44.53或44.83附近，而296和-0.62%显示市场活动。立即关注FNDC的实时图表更新。

如何投资FNDC股票？

投资Schwab Fundamental International Small Company Index ETF需要考虑年度范围32.64 - 45.41和当前价格44.53。许多人在以44.53或44.83下订单之前，会比较-0.34%和。实时查看FNDC价格图表，了解每日变化。

Schwab Fundamental International Small Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Schwab Fundamental International Small Equity ETF的最高价格是45.41。在32.64 - 45.41内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Schwab Fundamental International Small Company Index ETF的绩效。

Schwab Fundamental International Small Equity ETF股票的最低价格是多少？

Schwab Fundamental International Small Equity ETF（FNDC）的最低价格为32.64。将其与当前的44.53和32.64 - 45.41进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FNDC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FNDC股票是什么时候拆分的？

Schwab Fundamental International Small Company Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.99和23.66%中可见。

日范围
44.50 44.84
年范围
32.64 45.41
前一天收盘价
44.99
开盘价
44.81
卖价
44.53
买价
44.83
最低价
44.50
最高价
44.84
交易量
296
日变化
-1.02%
月变化
-0.34%
6个月变化
17.40%
年变化
23.66%
07 十月, 星期二
12:30
USD
贸易帐
实际值
预测值
$​33.988 B
前值
$​-78.311 B
12:30
USD
出口
实际值
预测值
前值
$​280.464 B
12:30
USD
进口
实际值
预测值
前值
$​358.775 B
14:05
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
16:00
USD
EIA短期能源展望
实际值
预测值
前值
17:00
USD
3年期国债拍卖
实际值
3.576%
预测值
前值
3.485%
19:00
USD
美联储消费信贷月率 m/m
实际值
$​0.36 B
预测值
$​11.24 B
前值
$​18.05 B