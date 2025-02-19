- Übersicht
FNDC: Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
Der Wechselkurs von FNDC hat sich für heute um -1.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.50 bis zu einem Hoch von 44.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Schwab Fundamental International Small Company Index ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FNDC News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FNDC heute?
Die Aktie von Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC) notiert heute bei 44.53. Sie wird innerhalb einer Spanne von 44.50 - 44.84 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 44.99 und das Handelsvolumen erreichte 296. Das Live-Chart von FNDC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FNDC Dividenden?
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF wird derzeit mit 44.53 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 23.66% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FNDC zu verfolgen.
Wie kaufe ich FNDC-Aktien?
Sie können Aktien von Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC) zum aktuellen Kurs von 44.53 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 44.53 oder 44.83 platziert, während 296 und -0.62% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FNDC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FNDC-Aktien?
Bei einer Investition in Schwab Fundamental International Small Company Index ETF müssen die jährliche Spanne 32.64 - 45.41 und der aktuelle Kurs 44.53 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.34% und 17.40%, bevor sie Orders zu 44.53 oder 44.83 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FNDC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Schwab Fundamental International Small Equity ETF?
Der höchste Kurs von Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) im vergangenen Jahr lag bei 45.41. Innerhalb von 32.64 - 45.41 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 44.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Schwab Fundamental International Small Company Index ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Schwab Fundamental International Small Equity ETF?
Der niedrigste Kurs von Schwab Fundamental International Small Equity ETF (FNDC) im Laufe des Jahres betrug 32.64. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 44.53 und der Spanne 32.64 - 45.41 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FNDC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FNDC statt?
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 44.99 und 23.66% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.99
- Eröffnung
- 44.81
- Bid
- 44.53
- Ask
- 44.83
- Tief
- 44.50
- Hoch
- 44.84
- Volumen
- 296
- Tagesänderung
- -1.02%
- Monatsänderung
- -0.34%
- 6-Monatsänderung
- 17.40%
- Jahresänderung
- 23.66%
